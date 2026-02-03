Actuación contra incendios de Integra Pirineus en el término de Torà de Tost

La actuación se centrará en el entorno de Torà de Tost. - INTEGRA PIRINEUS

Publicado por Cynthia Sans

Integra Pirineus llevará a cabo una intervención en los alrededores de Torà de Tost, en Ribera d’Urgellet, para reducir la presencia de material vegetal combustible para la protección perimetral del núcleo habitado. La actuación, que anunció ayer la fundación, se llevará a cabo con la ayuda del pemio conseguido en la categoría de Acción Medioambiental de los III Premios Fundación Rafa Nadal. Integra Pirineus ha explicado que el pueblo está rodeado de una elevada masa forestal y presenta una gran vulnerabilidad en caso de incendio.

La leña que sea recuperada con esta acción de limpieza se depositará en una zona de fácil acceso para que los vecinos del municipio puedan utilizarla. La actuación potenciará oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión social, especialmente para aquellas con discapacidad intelectual o trastorno de salud mental.

Carbonera

Por otro lado, Integra Pirineus ha añadido la venta de carbón a su línea de negocio. Ha habilitado una carbonera al estilo tradicional de la que ha extraído los primeros 340 kilos de producto.

El objetivo es dar a conocer el oficio de carbonero y la producción de carbón vegetal.