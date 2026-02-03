Ayudas para instalar cámaras de lectura de matrículas en municipios sin policía

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Interior pone en marcha una línea de ayudas para instalar cámaras con lectura de matrículas en municipios que no dispongan de policía. Así lo anunció ayer la consellera Núria Parlon, quien aseguró que se trata de una prueba piloto y concretó que en esta primera convocatoria hay una partida de 800.000 euros que saldrá a finales del primer trimestre. Según precisó, habrá un máximo de 30.000 euros por municipio y un límite de mantenimiento de tres cámaras, con un cálculo aproximado de 450 euros. La consellera explicó que, una vez pase esta primera fase se abrirá una segunda, de 500.000 euros, a localidades que sí cuentan con agentes.

Parlon defendió que “la presencia” de estos dispositivos “es una garantía” para reducir la actividad delictiva como robos en interior de domicilios, de acuerdo con la experiencia de otros ayuntamientos. También subrayó que juegan un papel disuasorio y suponen “una herramienta muy potente”. Según especificó, en Catalunya hay 730 municipios que no cuentan con policía, de los que una sesentena tienen en vigor el convenio Lectio (el sistema de los Mossos d’Esquadra que permite la lectura de las matrículas de vehículos). Precisamente, solo podrán optar a estas subvenciones las localidades adheridas que lo hayan firmado a partir del 1 de enero de 2024. Municipios como El Palau d’Anglesola o Linyola ya las tienen instaladas mientras que otros tienen previsto hacerlo, como Castellserà. Este sistema permite detectar vehículos de interés policial y ayudar en las investigaciones.