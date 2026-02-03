Detenidos cinco jóvenes por robar tres ruedas de un coche en Cervera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado sábado a cinco jóvenes, cuatro hombres de entre 18 y 20 años y una chica menor de edad, por el robo de tres ruedas de un coche en Cervera. Los hechos se produjeron alrededor de la 1.30 horas en la calle Esperanto de la capital de la Segarra. Un vecino de esta calle alertó al 112 de que unos jóvenes estaban robando las ruedas vehículo y huían con un turismo. Inmediatamente, varias dotaciones de Mossos d’Esquadra iniciaron la búsqueda del vehículo sospechoso. Poco después, una patrulla del Área Regional de Tráfico localizó, circulando a alta velocidad por la A-2 en dirección a Lleida, un coche que coincidía con la descripción. Los agentes le dieron el alto. Comprobaron que los cinco ocupantes, cinco jóvenes, coincidían con la descripción de los sospechosos, tenían las manos manchadas de grasa y llevaban una rueda. Posteriormente, registraron el maletero, donde localizaron otras dos ruedas, los tornillos y herramientas. Fueron arrestados y el material robado fue devuelto posteriormente a su propietario.