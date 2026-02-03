Endesa invirtió 1,5 millones el año pasado en digitalizar infraestructuras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Endesa desarrolló el pasado año el plan de digitalización de sus infraestructuras eléctricas en la demarcación de Lleida, en el que invirtió 1,5 millones de euros. La aplicación de la tecnología más avanzada en las redes de distribución y el uso de la IA tiene como objetivo reforzar la calidad del suministro y favorecer la integración de las energías renovables en el sistema, y fomentar el autoconsumo y la movilidad eléctrica. Esta digitalización se ha aplicado especialmente en los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a todos los clientes. En este sentido, la compañía ha instalado 32 nuevos telemandos (11 de ellos en la misma capital) en las redes de media tensión. Estos dispositivos de actuación remota permiten controlar y maniobrar la red a distancia desde el centro de control. Esta característica hace que el tiempo de respuesta sea mucho más rápido en caso de una eventual incidencia, sea cual sea la causa, ya que agiliza la localización de la avería y permite la maniobra de la red a distancia sin desplazar personal con el objetivo de alimentar a los clientes por vías alternativas, siempre que esto sea posible. La automatización permite reducir hasta en un 20% el tiempo de afectación a los clientes.