Intoxicado por monóxido de carbono por un fallo en la caldera en La Seu

Un operario que trabajaba ayer en un inmueble del barrio del Poble Sec de La Seu resultó intoxicado por inhalación de monóxido de carbono. El trabajador, vecino de la capital del Alt Urgell, y de unos 29 años de edad, realizaba trabajos para instalar una caldera de gas en el número 12 de la calle Costa Carreus. Fuentes de los Bomberos de la Generalitat explicaron que recibieron el aviso, por una posible fuga de gas, a las 16.53 horas de la tarde.

Al llegar al lugar del incidente, al que se desplazaron dos dotaciones del parque de bomberos de La Seu, se encontraron al operario que había perdido el conocimiento. También acudieron varias ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas, la policía local y agentes de los Mossos d’Esquadra, que desalojaron a otras cinco personas que se encontraban en el edificio.

De las seis personas, solo resultó afectado el operario, que fue trasladado en ambulancia medicalizada hasta la Fundació Sant Hospital de La Seu.

Fuentes del centro médico confirmaron ayer los hechos y explicaron que el empleado estaba en observación a la espera de determinar si era necesario su traslado hasta un centro médico especializado para ser sometido a un tratamiento con cámara hiperbárica.