La Seu regula el uso de terrazas por primera vez

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu ha acordado la creación de una comisión para analizar el texto de la nueva regulación de la instalación de terrazas en la vía pública del municipio. El consistorio trabaja con el objetivo de tener lista la ordenanza antes del próximo verano.

El documento, que está en fase de redacción, determinará las características técnicas y estéticas de las terrazas de bares y restaurantes de la capital del Alt Urgell para evitar las quejas actuales y mejorar al mismo tiempo la imagen de la ciudad con un “criterio uniforme”. “Es necesario poner límites y establecer un orden en una actividad que hasta ahora no está regulada”, explicó ayer el alcalde, Joan Barrera. Asimismo, defendió que los propietarios de los establecimientos “también deben disponer de derechos claros”.

El contenido

Queda pendiente de decidir si las mesas y sillas de las terrazas podrán ocupar más espacio que el exclusivo de delante de la fachada o si los metros cuadrados exteriores podrán superar los de la capacidad interior del establecimiento. “Esta medida tendrá en cuenta la capacidad de la cocina”, explicó el alcalde. También está pendiente acabar de determinar los horarios permitidos, así como el tiempo máximo de la autorización, el tipo de establecimientos autorizados, los elementos permitidos, las condiciones de uso, el montaje y desmontaje, los materiales y los colores, entre otros.

“Los permisos de ocupación de la vía pública que otorga el ayuntamiento hasta ahora cuentan con unos comentarios pero en ningún caso es una regulación”, añadió el edil. “Hasta ahora, la aprobación de las licencias es potestativa de la junta de gobierno local pero esto tiene que acabar porque tiene que ser igual para todos”, insistió Barrera. La ordenanza también contemplará un sistema de control y seguimiento para seguir el correcto funcionamiento y cumplimiento de las licencias otorgadas.

Integrantes

La comisión estará integrada por los portavoces de los diferentes grupos con representación en el ayuntamiento y también representantes de las asociaciones implicadas, entre ellas, la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell, la Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell y la Associació d’Empresaris de la comarca.