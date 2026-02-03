Lleida cerró el segundo enero más lluvioso en 114 años, con 107 litros

La ciudad de Lleida cerró el sábado el segundo mes de enero más lluvioso en 114 años, desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene datos. El meteorólogo Armand Álvarez explicó ayer que el récord desde 1913 lo tiene el mes de enero de 1996, cuando se registraron 129 litros por metro cuadrado, frente a los 107 de este año. En la estación de Raimat del Meteocat, por ejemplo, llovió en 20 de los 31 días del mes y el episodio más intenso se dio entre el 16 y el 18 de enero, con 64 litros. De hecho, entre los dos últimos meses, diciembre y enero, ha habido en la ciudad 31 días de lluvia y 150 litros de agua por metro cuadrado. En 1996 fueron, entre ambos meses (diciembre de 1995 y enero de 1996), 206,3 litros, según Aemet.

El primer mes del año no suele ser de los más lluviosos, por lo que los registros de este 2026 son inusuales. En el último lustro, por ejemplo, hubo 4 y 3 litros en 2022 y 2025, respectivamente, en todo el mes. En 2023 fueron 20 y en 2024, hasta 42.

Récord Port Ainé y Boí

Las persistentes nevadas están dejando en el Pirineo registros también de récord, de modo que Port Ainé (330 cm) ya es la tercera estación de esquí con más nieve del mundo y Boí Taúll (305), la cuarta, según la revista especializada Nevasport. Espot, con 280 cm de espesor, se sitúa en el octavo lugar.