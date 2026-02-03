Obras para renovar las aceras de la zona industrial

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu impulsa una mejora integral del estado de las aceras del polígono industrial de Castellciutat. Esta zona se desarrolló en el año 1992. El pavimento de las aceras es de hormigón y en el momento de la urbanización se plantaron árboles junto a los pasos peatonales. El crecimiento de los árboles y la presión que ejercen las raíces al no poder penetrar hacia el subsuelo han provocado que el pavimento se haya levantado y roto, con desniveles que en muchos puntos llegan a los 20 centímetros y que suponen un peligro para la seguridad de los peatones.

Las obras, que irán a cargo de la empresa local Àrids i Formigons Pont d’Espia, suponen una inversión de 127.091 euros (con impuestos). Los trabajos, que se ejecutarán en una única fase, se prolongarán dos meses. El alcalde, Joan Barrera, indicó ayer que las obras empezarán durante las próximas semanas. Asimismo, explicó que “hacía muchos años que no se efectuaba una inversión de esta envergadura” en la zona.

La obra dará respuesta a una demanda reiterada del sector empresarial del municipio, que se había quejado del estado de deterioro del pavimento. La zona industrial cuenta con una treintena de empresas instaladas. El área afectada ocupa 1.376 metros cuadrados. Antes, se procederá a la tala de los árboles de la zona.