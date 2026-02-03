Ofensiva en pueblos del Segrià ante foráneos que acuden a tirar basura a sus contenedores

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Ayuntamientos del Segrià han aumentado la vigilancia y la imposición de multas a personas que acuden desde pueblos cercanos para tirar basura en sus contenedores, muchas de ellas procedentes de localidades donde la recogida se hace puerta a puerta. Albatàrrec, Rosselló, Aitona, Torres de Segre Torrefarrera, Torre-serona o Benavent son algunos de los municpios afectados, aunque la mayoría de los 15 que gestionan la basura con contenedores tienen este problema. Esperan que se reduzca sensiblemente con la colocación de chips que obliguen a identificarse para depositar residuos (ver desglose). El hecho de contar con un agente municipal (en pueblos de más de 1.000 habitantes) facilita la vigilancia, ya que pueden llevar lectores de matrículas para imponer sanciones.

El alcalde de Albatàrrec, Jaume Sanuy, aseguró que ayer mismo abandonaron un remolque con basura en una zona de contenedores. “Nos pusimos a buscar algún papel con el que pudiéramos localizar al autor y encontramos una identificación médica, por lo que procederemos a tramitar la multa”, dijo. La cuantía de las sanciones oscilan entre los 60 y los 300 euros “pero impondremos la máxima”, indicó. Este consistorio pone de dos o tres multas al mes. Por su parte, el ayuntamiento de Rosselló cuantifica entre 6 y 7 multas mensuales impuestas a personas a las que ha pillado haciendo “turismo de basura”. “Principalmente, son vecinos de municipios con recogida domiciliaria en el trayecto de la N-230. Dejan las bolsas de basura fuera de los contenedores y los agentes municipales miran papeles y cajas para localizar a los infractores. También tienen lectores de matrículas”, dijo el alcalde, Joan Andreu Urbano.

El primer edil de Torrefarrera, Jordi Latorre, aseguró que recientemente se ha impuesto una multa a un local de ocio también en la nacional, ya que “hemos aumentado el control sobre vertidos”. El alcalde de Torres, Axel Curcó, señaló que han puesto multas de 300 euros “en casos flagrantes como remolques con sofás o colchones. También es frecuente verter escombros de la construcción”, lamentó. La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, también se sumó a la lista de consistorios que han puesto multas recientemente por vertidos incontrolados. Por su parte, los alcaldes de Benavent, Antoni Carré, y de Torre-serona, Agustí Jiménez, corroboraron este aumento del incivismo y una mayor vigilancia.

Contenedores bajo llave para evitar los vertidos incontrolados

Urbaser es la nueva adjudicataria que hará la recogida de basura mediante islas de contenedores a partir de este año hasta 2035 con un presupuesto de 24,2 millones de euros. Su oferta se impuso por un escaso margen sobre la de su competidor, FCC. Instalará chips de identificación para abrir los depósitos, una medida en la que los pueblos confían para reducir el turismo de basura. Usan contenedpres Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent, Gimenells i el Pla de la Font, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca y Vilanova de Segrià. En cambio, recogen la basura puerta a puerta en Alcarràs, Alfarràs, Alguaire, Almatret, Almenar, Artesa de Lleida, Aspa, Corbins, Els Alamús, La Granja d’Escarp, La Portella, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Puigverd, Sarroca, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer y Torrebesses.