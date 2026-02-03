Récord de turistas en 2025 en la provincia, un 2,8% más

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector turístico de Lleida cerró 2025 consolidando la tendencia positiva que el sector ha mostrado durante los últimos años. Según las cifras provisionales publicadas por el INE, los alojamientos de la provincia recibieron 1.383.791 visitantes, que sumaron 3.357.193 pernoctaciones. En ambos casos, se trata de incrementos respecto a 2024, con un 2,8% más de turistas y un 2,43% más de noches contratadas.

El vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano, valoró el esfuerzo conjunto de empresas y administraciones para “mantener el ritmo de crecimiento en un contexto cada vez más competitivo”. Destaca el notable crecimiento del turismo internacional, que alcanzó en 2025 sus mejores cifras históricas con 254.564 visitantes extranjeros y 583.402 pernoctaciones. Para Serrano, este aumento “confirma el interés creciente por la oferta del Pirineo y las comarcas del llano fuera de nuestras fronteras” y supone un estímulo para intensificar la promoción exterior de la marca Lleida.

Por tipología de alojamiento, los hoteles lideraron el sector con 996.322 turistas y 2.197.810 noches, seguidos de los campings (244.818 visitantes y 750.887 pernoctaciones), el turismo rural (84.901 y 228.982 pernoctaciones) y los apartamentos turísticos (57.750 y 179.514).

Desde la Federación de Hostelería de Lleida, su secretario general, Ramon Solsona, subrayó la necesidad de seguir diversificando mercados y propuestas para “elevar la ocupación media y reducir la estacionalidad”. La presidenta de los Campings de Lleida, Cel Feliu, apuntó que, aunque el ritmo de aumento “se ha estabilizado”, se ha logrado “consolidar a los visitantes que llegaron tras la pandemia”.

El presidente de la Federación de Turismo Rural, Mario Mata, insistió en la importancia de “promocionar el factor diferencial del turismo rural, que permite al viajero conectar con la vida local y descubrir el territorio desde una perspectiva auténtica”.