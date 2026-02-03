Sistema para aprovechar la fracción orgánica

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El consell comarcal de la Cerdanya ha activado un plan de distribución de nuevos puntos de autocompostaje y de electrocompostaje comunitario repartidos por diferentes municipios de la comarca. La actuación forma parte del proceso de renovación integral del sistema de recogida de los residuos, con el objetivo de reducir la cantidad de la fracción orgánica y fomentar su gestión local.

El proyecto promueve la transformación de los restos orgánicos en compost a través de sistemas comunitarios. Ésta práctica permite reducir el volumen de residuos transportados, minimizar el impacto ambiental y avanzar hacia una economía circular aplicada al territorio.

Los nuevos puntos de autocompostaje se distribuirán en diferentes núcleos de población. En Bellver de Cerdanya se ubicarán en los pueblos de Cortàs, Éller, Ordèn, Nas, Olià, Santa Eugènia, Santa Magdalena y Talltendre. En el de Lles se instalarán puntos en Arànser, Músser y Viliella, mientras que en Montellà i Martinet se habilitaran en Béixec, Estana y Víllec. En Prullans, el servicio llegará al nucleo de Ardòvol.

Participación

Desdel consell comarcal animan a la ciudadanía a participar en este sistema de gestión local de los restos orgánicos, que permite tratar la fracción orgánica de manera controlada. El modelo está pensado especialmente para núcleos pequeños y diseminados, característicos de la Cerdanya, donde los sistemas convencionales de recogida pueden resultar menos eficientes. Esta actuación se integra dentro del conjunto de medidas previstas para modernizar el servicio de recogida de residuos en la comarca, con el objetivo de incrementar los índices de reciclaje.