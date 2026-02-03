Solo la izquierda se acuerda del tren ante el 8-F

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Solo la izquierda, y no toda, ha tenido en cuenta a la hora de elaborar sus programas políticos para las elecciones autonómicas del domingo las realidades de la Franja y sus fluidas relaciones laborales, comerciales, sociales y culturales con Lleida, con más de 9.500 residentes trabajando en el otro lado (6.631 leridanos en Huesca y 2.923 en sentido contrario) y el flujo de desplazamientos diarios que eso conlleva, al que se suma el de los viajes por motivos sanitarios y de estudios.

De hecho, las palabras Catalunya (con ñ) y catalán solo aparecen con intención propositiva en los programas de tres de los ocho partidos que actualmente tienen representación parlamentaria, PSOE, CHA e IU. La primera sí figura en el del PP, aunque solo para mostrar el “rechazo” de los conservadores al “sistema de financiación a la carta” del que aseguran que “penaliza fuertemente a los aragoneses con menos ingresos del Estado” cuando el Gobierno sostiene que mejorará sus ingresos en 630 millones de euros y la propia DGA admite que lo hará en al menos 200.

Las tres formaciones de la izquierda coinciden en reclamar la mejora de las comunicaciones ferroviarias de la Franja con Lleida, ciudad a la que se refieren por su denominacion oficial.

IU aboga por “mejorar la línea Zaragoza-Lleida” y “acordar con Catalunya la extensión del Servicio de Rodalies Ferroviarias de Lleida” hasta Monzón, en sintonía con las propuestas de las entidades sociales y las instituciones leridanas. Chunta Aragonesista propone “reclamar al Gobierno de España que pague los servicios del ferrocarril Zaragoza-Lleida y mejore las conexiones del servicio de ferrocarril convencional actual con las comunidades limítrofes”. Y el PSOE apuesta por la “recuperación del servicio autonómico Zaragoza-Monzón-Binéfar hasta Lleida”.

Solo los nacionalistas incluyen en su programa referencias a la enseñanza del catalán: abogan por incluir en el Estatuto “los nombres de las lenguas propias (aragonés y catalán de Aragón)” y elevarlas a cooficiales, promover su uso “como lenguas de creación y difusión cultural” e impulsar “la producción y circulación de obras literarias, teatrales, audiovisuales y musicales en lenguas propias, más allá del ámbito educativo”, y “garantizar la presencia estable” en este de ambas lenguas, además de recuperar el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y “continuar con la normalización” de su uso.

Junto con estos temas, los debates y actos de la campaña han tocado tangencialmente asuntos como las comunicaciones en la Franja, con el deterioro de la carretera de Albalate de Cinca a Binéfar por Esplús como reivindicación emblemática del PSOE oscense, o el deterioro del servicio en el hospital de Barbastro y el Centro de Especialidades de Fraga, para los que Sanidad sacó ayer a consurso nueve plazas de médico que siguen vacantes.