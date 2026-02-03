SEGRE

Una incidencia en el centro de control de Adif obliga a suspender la circulación de Rodalies dos veces esta mañana

El servicio ferroviario se recupera progresivamente

Un tren de Rodalies entrando en la estación de Lleida la semana pasada.

Un tren de Rodalies entrando en la estación de Lleida la semana pasada.ACN

Lluís Serrano
Publicado por
acn

Creado:

Actualizado:

Una incidencia en los sistemas de señalización en el centro de control de Adif ha obligado a suspender la circulación de Rodalies dos veces durante la mañana. La primera vez ha sido a las 7.10 horas, cuando se ha registrado la incidencia en el centro de control y eso ha obligado a parar todo el servicio "por seguridad", según ha indicado el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona. Pasados cinco minutos, el servicio se ha empezado a reprender de forma gradual, pero la incidencia se ha reproducido pasados pocos minutos de las ocho de la mañana y la circulación ha vuelto a quedar suspendida durante otros cinco minutos, según Renfe. Una vez restablecida, se recupera progresivamente la circulación de trenes de todas las líneas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking