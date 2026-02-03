Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una incidencia en los sistemas de señalización en el centro de control de Adif ha obligado a suspender la circulación de Rodalies dos veces durante la mañana. La primera vez ha sido a las 7.10 horas, cuando se ha registrado la incidencia en el centro de control y eso ha obligado a parar todo el servicio "por seguridad", según ha indicado el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona. Pasados cinco minutos, el servicio se ha empezado a reprender de forma gradual, pero la incidencia se ha reproducido pasados pocos minutos de las ocho de la mañana y la circulación ha vuelto a quedar suspendida durante otros cinco minutos, según Renfe. Una vez restablecida, se recupera progresivamente la circulación de trenes de todas las líneas.