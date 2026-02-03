Una incidencia en el centro de control de Adif obliga a suspender la circulación de Rodalies dos veces esta mañana
El servicio ferroviario se recupera progresivamente
Una incidencia en los sistemas de señalización en el centro de control de Adif ha obligado a suspender la circulación de Rodalies dos veces durante la mañana. La primera vez ha sido a las 7.10 horas, cuando se ha registrado la incidencia en el centro de control y eso ha obligado a parar todo el servicio "por seguridad", según ha indicado el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona. Pasados cinco minutos, el servicio se ha empezado a reprender de forma gradual, pero la incidencia se ha reproducido pasados pocos minutos de las ocho de la mañana y la circulación ha vuelto a quedar suspendida durante otros cinco minutos, según Renfe. Una vez restablecida, se recupera progresivamente la circulación de trenes de todas las líneas.