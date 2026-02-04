Avistan a tres jabalíes dentro del Canal d’Urgell en Preixens

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Agramunt avistó el pasado domingo y el lunes a tres jabalíes corriendo por el interior del canal d'Urgell vacío entre las localidades de Preixens y Agramunt. Los animales aprovechan el cierre del canal para entrar en esta infraestructura hidráulica. El alcalde de Preixens, Joan Eroles, desconocía ayer el útlimo avistamiento de jabalíes, aunque apuntó que “es bastante normal ver a jabalíes cuando está vacío”. Añadió que, una vez entran, pueden volver a salir. La infraestructura cuenta con 45 salidas para vehículos (que también pueden usar personas o animales), diez rampas para personas y animales y 380 escaleras para personas.