El carril bici de la avenida del Canal, tres meses de obras

El ayuntamiento de Mollerussa ha adjudicado el nuevo trazado del carril bici de la avinguda del Canal en el tramo entre la rotonda de la calle Arbeca y la rotonda del cruce con la carretera de Miralcamp. La actuación, de 140 metros lineales, situará el carril junto a la zona ajardinada con el objetivo de mejorar la seguridad y potenciar una movilidad más sostenible.

Las obras las ejecutará Tallers Vidal Amill, SLU por 138.357 euros y con un plazo de ejecucción de tres meses. El alcalde, Marc Solsona, y el concejal Josep Maria Garrofé indicaron ayer que la previsión es iniciar los trabajos durante este mes.

De hecho, el mercado semanal ya se lleva a cabo desde el mes de noviembre en el otro sentido de la avenida, cuando se hicieron obras de mejora de la línea de tensión para acabar con los microcortes. Asimismo, esta obra también condicionará la próxima edición de la Fira de Sant Josep, lo que comportará ajustes en la distribución de la parte expositiva.

El proyecto se enmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mollerussa y cuenta con una subvención del Servei Català de Trànsit. Prevé un carril bici de doble sentido entre la calzada de vehículos y la franja ajardinada y supondrá el paso del aparcamiento actual en batería a aparcamiento en línea para ganar visibilidad y seguridad.

El carril bici quedará a nivel de calzada, con pavimento diferenciado y separadores físicos respecto al tráfico rodado. También se eliminarán barreras arquitectónicas y, en las dos rotondas, se prevé elevar el paso de peatones y el cruce ciclista para crear una plataforma continua que mejore la accesibilidad y pacifique el tráfico. Garrofé subrayó que la actuación quiere marcar un patrón exportable: “Este será el modelo que se extenderá en todo el tramo del canal y en futuras zonas de Mollerussa”.

En esta fase no se prevé un asfaltado integral de la avenida. En este sentido, el primer edil señaló que la renovación completa del firme se abordará en una intervención posterior, ligada a un plan más amplio de mejora de calles en todo el municipio y al crédito de dos millones solicitado por el consistorio a finales de año. Por ahora, se actuará en puntos concretos, como el “salto” existente al final de un tramo.