Los vecinos cumplen con la tradición de les ‘orelletes’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Febrero es sinónimo de tradición en Castellnou de Seana con la elaboración de las populares orelletes. El pasado fin de semana se prepararon más de 500 unidades, que fueron bendecidas y repartidas tras la misa de Sant Blai y la cena de hermandad.

Los fogones se encenderán de nuevo para elaborar otras 500 orelletes, que se entregarán como obsequio a todas las personas inscritas en la Cursa de l’Orelleta, prevista para el 1 de marzo, una iniciativa que une deporte, tradición e identidad local.