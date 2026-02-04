Los vecinos cumplen con la tradición de les ‘orelletes’
Febrero es sinónimo de tradición en Castellnou de Seana con la elaboración de las populares orelletes. El pasado fin de semana se prepararon más de 500 unidades, que fueron bendecidas y repartidas tras la misa de Sant Blai y la cena de hermandad.
Los fogones se encenderán de nuevo para elaborar otras 500 orelletes, que se entregarán como obsequio a todas las personas inscritas en la Cursa de l’Orelleta, prevista para el 1 de marzo, una iniciativa que une deporte, tradición e identidad local.