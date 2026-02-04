Nuevo caos ferroviario con demoras de hasta 25 minutos en la RL3 entre Lleida y Cervera

Rodalies vivió ayer una nueva jornada caótica con retrasos que en toda Catalunya llegaron a ser de una hora, aunque en Lleida estas demoras alcanzaron un máximo de 25 minutos en la RL3 entre la capital del Segrià y Cervera. El resto de las que opera Renfe en Lleida, la RL4, la R13 y la R14, también sufrieron retrasos, aunque en estos casos, no superaron los 15 minutos, según informó la compañía. En ellas siguen vigentes las limitaciones de velocidad por trabajos de mantenimiento en Castellnou de Seana y en un tramo entre Tàrrega y Cervera, mientras que en la R13 y la R14, las limitaciones vienen impuestas por el trazado, según fuentes sindicales.

La circulación de todo el día se vio afectado por dos caídas del servicio del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona, que obligaron a paralizar los trenes de Rodalies y el de Media Distancia a las 7.10 y a las 8.06 horas. La incidencia en el CTC, la segunda en una semana, provocó demoras de hasta una hora en algunas líneas, aunque en Lleida la mayor afectación se registró en la RL3 entre Lleida y Cervera.

Adif y las compañías ferroviarias que operan en el corredor de alta velocidad entre Barcelona y Madrid acordaron que los trayectos entre ambas ciudades se alarguen 25 minutos desde mañana, una medida que pretende optimizar y adaptar la explotación de los servicios de la operadoras y permitir al gestor ferroviario llevar a cabo las tareas de conservación de la infraestructura que pretenden acabar con las limitaciones de velocidad que afectan al tránsito de estos trenes desde hace dos semanas. Este cambio, según confirmaron ayer a SEGRE tanto Renfe como Adif, llega después de dos semanas en que los retrasos han superado, en algunos casos, las dos horas, y también afectará a los trenes Avant entre Lleida y Barcelona, aunque según las mismas fuentes, el retraso será “proporcional”, por lo que en principio no llegará a los 25 minutos.

El anuncio llegaba un día después de que Adif solicitara a las operadoras eliminar tres convoyes que cubren la ruta del AVE entre Barcelona y Madrid, de los cuales solo uno hacía parada en Lleida, y en medio de una nueva jornada fatídica para los usuarios de la alta velocidad, en la que se llegaron a acumular retrasos de entre una hora y hora y media por las limitaciones de la marcha en varios puntos del corredor. Como en jornadas anteriores, además, las demoras se fueron acumulando a lo largo de la jornada, alcanzando en algunos casos las cinco horas, según explicaron fuentes sindicales.

La incorporación de estos 230 autobuses, que supondrán una inversión de 4,1 millones de euros a cargo de la conselleria de Territorio, se añaden a los autobuses de los planes alternativos de transporte implementados por Renfe en aquellos recorridos donde todavía no se puede prestar el servicio ferroviario habitual. Paralelamente, el Servei Català de Trànsit informó que habilitará a partir de hoy un carril en la AP-7 entre Martorell y Gelida para que puedan circular autobuses interurbanos y de Renfe que ofrezcan un servicio alternativo.

Por su parte, el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, aseguró que la red de Rodalies funcionaba ayer al 70% de la demanda habitual, y que la compañía trabaja para recuperar la confianza de los usuarios, que ahora mismo está “minada”. Sin embargo, Carmona no quiso poner fecha al final de la crisis que se alarga ya dos semanas, e indicó que la jornada de hoy miércoles tendrá la misma oferta ferroviaria que ayer.

Contratación de emergencia de 230 buses para reforzar el servicio

La Generalitat dio ayer conformidad a la contratación de emergencia de 230 autobuses para reforzar el transporte interurbano por carretera, garantizando así el derecho a la movilidad de los usuarios ante las repetidas incidencias que afectan al servicio de Rodalies. Los recorridos de estos vehículos de refuerzo de la red interurbana seguirán, totalmente o parcialmente, los trayectos de la red de Rodalies para minimizar el impacto de las incidencias ferroviarias sobre los desplazamientos cotidianos.

Los plenos de Tàrrega y Cervera exigen más mantenimiento

El pleno del ayuntamiento de Tàrrega del pasado jueves aprobó una moción de la CUP que exigía más seguridad y mantenimiento en Rodalies, así como un refuerzo del transporte público. El texto denunciaba la “infrafinanciación crónica” sufrida por parte del Estado, y recibió los votos a favor de la CUP, ERC y Junts, mientras que el PSC se abstuvo. Mientras, en Cervera, ERC presentó otra moción en el mismo sentido que exigía las dimisiones del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Junts, SiF y ERC aprobaron la iniciativa, mientras que el PSC se opuso.