Puente: “Es evidente el abandono de la red ferroviaria de Catalunya”

Óscar Puente, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados de ayer. - ALBERTO ORTEGA/E.PRESS

“El abandono de la infraestructura ferroviaria de Catalunya es evidente. Yo entiendo que a algunos les moleste, pero esto es la realidad. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días”, aseguró el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia voluntaria ante la comisión de su ramo en el Congreso.

Puente, que comenzó hablando del accidente de Ademuz (Córdoba), centró la segunda parte de su comparecencia en el siniestro se Gelida del 20 de enero y en la situación del servicio de Rodalies. Comenzó disculpándose por la catarata de incidencias, aunque recordó los problemas históricos de la red, tanto por su trazado, especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y agravado por este, como por el déficit inversor de anteriores gobiernos, que asegura que se está viendo revertido en los últimos años.

En este sentido, el ministro ha apuntado que la red ferroviaria catalana “es muy compleja”, más si cabe cuando, en su opinión, se “abandona” y no se mantiene ni se invierte en ella durante años, en referencia a los gobiernos del PP.

Desde el accidente, explicó, Adif ha movilizado a más de 300 efectivos para vigilar y resolver las incidencias. Hasta la fecha, se han inspeccionado unos 70 puntos, de los cuales más de 30 se han clasificado de “alto riesgo” por ser “taludes y zonas de potencial desprendimiento”.

En 2025, con datos provisionales, de los 1.196 millones de euros invertidos por el ministerio en Catalunya, 822 se destinaron a la red ferroviaria y, de ellos, 600 a Rodalies. La semana pasada anunció un aumento de 1.700 millones para las Cercanías sobre lo previsto hasta 2030.

Paneque confía en que la llegada de Santano acelere los trabajos

La consellera de Territorio, Silvia Paneque, mostró ayer su confianza en que la llegada del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a Catalunya “a petición del Govern” aporte “celeridad” a los trabajos de Renfe y Adif en la red de Rodalies. Paneque lo afirmó en un mensaje en la red social X tras reunirse con Santano. Fuentes del ministerio de Transportes explicaron que su estancia en Catalunya se alargará “sin fecha concreta” y “hasta que el servicio se recupere con normalidad”.