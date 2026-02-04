Quejas en el Ignasi Peraire por su deterioro

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La comunidad educativa del colegio de Primaria Ignasi Peraire de Mollerussa denuncia la falta de mantenimiento del centro, especialmente, el mal estado del patio y del entorno inmediato. Entre los puntos que más inquietud generan figura el arbolado del recinto, que, según expusieron, lleva tiempo sin una poda adecuada y podría representar un riesgo durante los recreos, cuando los alumnos juegan bajo las copas. Desde el entorno escolar se insiste en que el colegio debe ser un espacio seguro, cuidado y digno, y se reclama una actuación prioritaria para garantizar la seguridad del alumnado. La queja y las peticiones fueron trasladadas al pleno municipal del pasado jueves por la concejala de ERC Rosa Maria Florensa.

El ayuntamiento señaló que ya se ha iniciado el expediente para la poda de los árboles y que la adjudicación del servicio podría quedar lista en un plazo aproximado de unas semanas, paso previo a la ejecución de los trabajos, que se ampliarán también al resto de centros educativos.

La ampliación del patio es el otro gran frente abierto. Según se explicó, se trata de un compromiso pendiente desde hace cerca de tres años, planteado como compensación por el espacio ocupado en una actuación anterior. El consistorio indicó que el proyecto ya está redactado y que cuentan con una previsión económica, aunque la ejecución depende de completar trámites urbanísticos y formalizar un acuerdo con los propietarios del ámbito afectado. En este sentido, se apuntó que, si el acuerdo llega pronto, se podría preparar una licitación adelantada para iniciar las obras tan pronto como se aprueben los presupuestos del 2026. Durante la sesión plenaria, el debate sobre la modificación del régimen de dedicaciones y retribuciones del equipo de gobierno generó también un choque político relevante. Desde ERC se reclamó que las retribuciones vayan vinculadas a un compromiso efectivo de trabajo y asistencia y se denunció la falta de implicación de algunos miembros del equipo de gobierno. En este sentido, se aseguró que hay cargos con responsabilidades y dedicaciones del 60% que asisten solo a una de cada tres reuniones de órganos como la Junta de Gobierno Local. ERC sostuvo que percibir una retribución conlleva obligaciones y pidió que se cumplan los compromisos de asistencia y participación.