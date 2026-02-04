Tres de cada diez chóferes muertos en accidente conducían ebrios

Tres de cada diez conductores que fallecieron en 2024 en accidentes de tráfico en las comarcas leridanas habían consumido alcohol. Así consta en las cifras publicadas por el ministerio de Justicia relativas al Instituto de Medicina Legal de Catalunya en base al análisis hecho a 27 víctimas mortales en siniestros viales en la provincia de Lleida. De estas, según estos datos, 9 dieron positivo en consumo de sustancias, todas ellas en alcohol y una, además, también en psicofármacos. Esto se traduce en un porcentaje del 33% del total de víctimas en accidentes de tráfico frente al 35% de 2023. El resto, el 66,7% de las víctimas fallecidas en la carretera dieron negativo en las pruebas.

La edad media entre los chóferes que dieron positivo en alguna sustancia se situó en los 52 años, siendo el 88,9%, hombres. Todos los accidentes mortales tuvieron lugar en día festivo, según los datos de Justicia. Asimismo, tres de los conductores ebrios dieron una tasa superior a los 2 gramos/l.

En el conjunto del Estado, el 48,2% de los conductores fallecidos y sometidos a autopsia y análisis toxicológicos en 2024 dieron positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos (como benzodiacepinas o antidepresivos). En cifras absolutas, fueron 452 personas de un total de 937 conductores fallecidos. Nueve de cada diez eran varones. Los resultados toxicológicos fueron positivos al alcohol en un 34,4% del total, a drogas en el 16,4% y a psicofármacos en el 11,4%. Cabe destacar que en el 23% de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 g/L, según la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En marzo del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva iniciativa para reducir la tasa de alcohol en sangre al volante, que todavía no ha entrado en vigor. Actualmente, está permitido conducir con una tasa de alcoholemia que no llegue a los 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre y 0,25 miligramos por litro en aire espirado. Con la nueva medida la tasa general pasará a 0,2 g/l, mientras que en aire espirado se reducirá a 0,10 mg/l. En 2024, el Servei Català de Trànsit inició un total de 3.040 expedientes sancionadores a conductores por consumo de alcohol o drogas en las carreteras leridanas, un 12% más que un año antes. Una cifra que representa más de 8 sanciones al día.