Un documental de altura en memoria de Juanjo Garra, alpinista leridano fallecido el 2013

La 1 estrena hoy, después del Albacete-Barcelona de Copa del Rey, ‘Rescate al límite’, un documental que reconstruye el dramático intento de rescate de Juanjo Garra, alpinista leridano que perdió la vida en mayo de 2013 tras sufrir un accidente a pocos metros de la cima del Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del planeta.

La película aborda un episodio que marcó un antes y un después en el Himalaya y dejó una huella imborrable en todos los que participaron en uno de los mayores operativos de salvamento en altura jamás organizados.

Garra quedó inmovilizado a casi 8.000 metros, acompañado únicamente por el sherpa Keshab Gurung. Sin agua, víveres ni oxígeno, resistió durante tres noches en condiciones extremas mientras equipos de rescate internacionales intentaban llegar hasta él. La operación movilizó recursos humanos y técnicos sin precedentes, coordinados desde Lleida, Estambul y el Campo Base del Everest, y puso a prueba los límites del rescate en grandes montañas.

Alpinista experimentado y muy querido en el ámbito del himalayismo, Juanjo Garra fue durante años cámara del emblemático programa de RTVE ‘Al filo de lo imposible’. En ese contexto compartió expediciones con figuras clave del alpinismo como Juanito Oiartzábal, Edurne Pasaban, Ferran Latorre, Carlos Soria, Sebastián Álvaro y Alex Txikón, todos ellos presentes en el documental.

La obra cuenta además con el testimonio del piloto Mauricio Follini, que durante aquel rescate logró por primera vez en la historia elevar a una persona suspendida de un cable hasta los 7.400 metros de altura.

Dirigido por el periodista y documentalista leridano David Moncasi y producido por Zanskar Producciones con la colaboración de RTVE, ‘Rescate al límite’ pone el foco en el esfuerzo colectivo y en la dimensión humana del rescate. “Al plantearme el documental me cautivó que tanta gente se movilizara para salvar a Juanjo; ese impulso solidario es lo más impactante”, explica Moncasi. Durante la operación, montañeros como Alex Txikón, Ferrán Latorre, Jorge Egocheaga y el sherpa David Mingma protagonizaron un ascenso contrarreloj para intentar alcanzar el punto del accidente.

El documental se apoya en imágenes grabadas por el propio Garra, por sus compañeros de expedición y por los equipos de rescate, que documentaron la operación convencidos de que el desenlace sería positivo. Trece años después, la película recoge también el reencuentro en Katmandú entre Txikón y el sherpa que permaneció junto a Garra hasta el final, como ejercicio de memoria y cierre emocional. “En su momento todos quedaron en shock; ahora era posible volver a hablar de ello y aprender a recordar”, señala el director.

Moncasi subraya además el carácter íntimo del proyecto: “Hemos intentado ser muy respetuosos y reproducir cómo era Juanjo. Para mí, como leridano, ha sido un viaje emocional y una forma de cerrar un círculo”. Con una trayectoria de más de tres décadas, David Moncasi ha dirigido reportajes y documentales para TVE y Canal+, ha estado al frente de formatos como ‘Comando Actualidad’ y diversas series de aventura, y ha presentado obras premiadas en festivales como Málaga o Huelva. En ‘Rescate al límite’, pone su experiencia al servicio de una historia que invita a reflexionar sobre los límites humanos y la necesidad de cerrar heridas.