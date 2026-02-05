Puerta a puerta en 4 pueblos el 23 y Les Borges, en junio

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El consell de Les Garrigues pondrá en marcha el lunes 23 de febrero la primera de las cuatro nuevas rutas para la recogida de basura puerta a puerta en los municipios de Els Torms, Juncosa, Bellguarda, Bovera y La Granadella. Hoy jueves y hasta el miércoles 11 comienzan charlas para informar a los vecinos y entre el lunes 16 y el viernes 20 se distribuirán cubos y bolsas para los residuos.

El lunes 16 de marzo la recogida domiciliaria de basura llegará a Els Omellons, L’Espluga Calba, Fulleda, Tarrés, Vinaixa y La Pobla de Cérvoles, también con jornadas informativas previas y el reparto de los cubos de 4 al 14 de marzo. La tercera de las rutas pasa por L’Albi, Castelldans, El Cogul, El Soleràs y Granyena y se pondrá en marcha el 30 del mes próximo.

A la capital, Les Borges Blanques, le tocará el turno el lunes 8 de junio y cerrará la última ruta, ya que hay que tener en cuenta que desde hace cuatro años está en marcha en Arbeca, Puiggròs, Juneda, La Floresta, Cervià y La Granadella con muy buenos resultados, ya que ha aumentado el reciclaje del 30% al 75%, según el ente comarcal. En El Cogul la gestiona ahora el ayuntamiento, aunque el consell se encarga de recoger los contenedores. La Granadella y El Cogul se reubicarán en las nuevas rutas.

El alcalde de Les Borges, Josep Farran, aseguró que la recogida puerta a puerta en la ciudad estaba prevista para julio de 2025 y con este fin se prepararon las nuevas tasas. Los anteriores ayuntamientos gobernados por Junts no consideraron viable este sistema, mientras que el actual consistorio, gobernado por Borges per la República y ERC, es partidario de aplicarlo, ya que garantiza el mayor porcentaje de reciclaje. Farran indicó que implantarlo supone un riesgo a once meses de las elecciones municipales, por lo que habrá que hacerlo bien para que los vecinos queden satisfechos y “por responsabilidad política”. Añadió que “la responsabilidad se sigue centrando en el ciudadano, que es el que tiene que separar la basura, y no en el productor que sigue usando plástico para envasar”.

En un principio, la recogida a domicilio se había previsto para 2025, aunque se demoró a primeros de 2026 porque el contrato incluía la compra de camiones y la construcción de deixalleries e islas de emergencia. La empresa Jaume Oró se adjudicó el pasado año este servicio por 10 años más y un presupuesto de más de 20 millones de euros. Ya se encargaba de él desde 2015. El único pueblo que queda fuera de la nueva recogida es L’Albagés que, aplica su propio sistema.