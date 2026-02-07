Reducen el nido de cigüeña en el campanario de Mollerussa por riesgo de desprendimiento

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Mollerussa acogió ayer los trabajos para reducir el volumen y peso del nido de cigüeña sobre el campanario de la iglesia de San Jaime. La intervención, realizada con una grúa de gran altura por técnicos de una asociación especializada, obligó a cortar al tráfico la calle La Creu para garantizar la seguridad en el entorno.

La retirada se hizo de forma progresiva, con herramientas para rebajar el nido poco a poco y evitar desprendimientos peligrosos. Posteriormente, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza municipal fue la encargada de barrer los restos que cayeron en la calle. Según explicaron los técnicos, la periodicidad de este tipo de intervenciones varía según la colonia, ya que hay ejemplares que aportan más ramas y otros menos. La actuación se ha realizado justo antes del inicio de la reproducción, cuando las cigüeñas ya empiezan el cortejo.

Cabe destacar que la limpieza de este nido fue impulsada por el ayuntamiento tras una valoración de los Agents Rurals y la Policía Local, que alertaron del riesgo de desprendimiento debido al volumen que había alcanzado el nido. Los trabajos se enmarcan en encargos del departamento de Territorio de la Generalitat.