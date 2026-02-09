Aparece un billete de cien euros en una papeleta de las elecciones en Aragón... y la dan por buena

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los miembros de la mesa electoral de Osso de Cinca, en el Baix Cinca, acabaron dando por bueno un voto en el que una papeleta del PP iba acompañada de un billete de cien euros.

La aparición del dinero provocó una discusión entre los representantes de los distintos partidos sobre la validez, o no, del voto que iba en el sobre junto al billete. La polémica comenzó a ser zanjada por la secretaria del ayuntamiento, que dictaminó que la decisión correspondía a los miembros de la mesa, los cuales optaron por dar por bueno el voto pese a la protesta de algunos interventores, que consideraban que debía ser declarado nulo.

El billete quedó bajo la custodia de los agentes de la Guardia Civil. La legislación obliga a levantar acta de este tipo de incidentes y a ponerlos en conocimiento de la junta electoral de la que dependa orgánicamente el colegio electoral en el que se produce la incidencia, en este caso la del Tribunal de Instancia de Fraga.