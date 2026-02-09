Detienen en Lleida a una banda itinerante de ladrones de casas y recuperan joyas y objetos valorados en más de 100.000 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil detuvieron a finales de enero en Lleida a cuatro hombres acusados de formar parte de un grupo criminal itinerante especializado en robar en casas y que actuaba a nivel estatal.

Les imputan 25 asaltos en viviendas de Barcelona, Girona, Madrid, Álava, Guipúzcoa y Cantabria. Residían en Barcelona y fueron arrestados en una estación de servicio de Lleida cuando regresaban del País Vasco. Recuperaron más de 6.000 euros en efectivo, joyas y otros objetos valorados en más de 100.000 euros.

Los ladrones utilizaban siempre el mismo modus operandi: actuaban cuando había anochecido, aprovechando la ausencia de las víctimas en el interior, y accedían después de saltar las vallas perimetrales y forzar ventanas para sustraer objetos de valor, como joyas, relojes y dinero.

Al ser un grupo itinerante a nivel estatal, llevaban a cabo campañas de hasta cinco días de duración, llegando incluso a cometer entre cuatro y cinco robos en una misma tarde. No descartan que hayan cometido otra veintena.