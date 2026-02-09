La Fira de l’Oli del Pirineu cierra con 2.000 visitantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La tercera edición de la Fira d'Oli del Pirineu Aramunt 2026 bajó ayer el telón después de que unas 2.000 personas visitaran las 29 paradas de la muestra, de las cuales 9 eran de aceite producido en la comarca. El alcalde de Conca de Dalt, Marc Sans, se mostró muy satisfecho por el funcionamiento de esta edición “que ha consolidado la feria a nivel comarcal y que preveemos que irá a más en los próximos años”. Si el sábado las jornadas técnicas y presentaciones fueron las protagonistas, ayer lo fueron los paradistas y la faceta más popular del certamen con un desayuno popular, catas de aceite y una sesión vermut con concierto. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, anunció que destinarán 150.000 euros para la modernización del Molí d'Aramunt, “que sumados a la ayuda estatal de 60.000 € que recibió el ayuntamiento, servirá para poner al día la infraestructura”, añadió Sans.