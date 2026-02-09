GASTRONOMÍA
La Fira de l’Oli del Pirineu cierra con 2.000 visitantes
La tercera edición de la Fira d'Oli del Pirineu Aramunt 2026 bajó ayer el telón después de que unas 2.000 personas visitaran las 29 paradas de la muestra, de las cuales 9 eran de aceite producido en la comarca. El alcalde de Conca de Dalt, Marc Sans, se mostró muy satisfecho por el funcionamiento de esta edición “que ha consolidado la feria a nivel comarcal y que preveemos que irá a más en los próximos años”. Si el sábado las jornadas técnicas y presentaciones fueron las protagonistas, ayer lo fueron los paradistas y la faceta más popular del certamen con un desayuno popular, catas de aceite y una sesión vermut con concierto. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, anunció que destinarán 150.000 euros para la modernización del Molí d'Aramunt, “que sumados a la ayuda estatal de 60.000 € que recibió el ayuntamiento, servirá para poner al día la infraestructura”, añadió Sans.