Le chivan con un ‘zapatófono’ el examen teórico de conducir: castigado seis meses sin repetir la prueba

Los Mossos d'Esquadra denunciaron el pasado 21 de enero en La Seu d'Urgell a un hombre al que sorprendieron mientras hacía el carnet teórico de conducir con un móvil oculto en el calzado y un auricular. El infractor fue sancionado con 600 euros y durante medio año no podrá volver a presentarse a la prueba.

Los hechos ocurrieron en el Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, en el edificio de Les Monges, que desde principios de año se ha habilitado para hacer los exámenes de conducir. Los responsables de la prueba alertaron a los Mossos al detectar un comportamiento sospechoso de una persona que se examinaba. Los agentes le registraron. Le hallaron un teléfono móvil oculto en la bota y un auricular para que una persona le chivara las respuestas desde el exterior. Se comunicaban por videollamada.

La bota tenía dos agujeros, uno de ellos sobre la cámara del dispositivo móvil. Durante la prueba teórica el infractor acercaba el examen al pie y, a través del agujero en el calzado, enviaba al exterior imágenes de las preguntas. Fuera del edificio, su interlocutor leía las preguntas y le pasaba las respuestas, gracias a un sistema de audio vía bluetooth a un pequeño auricular.