Llamamiento de Balaguer para intentar salvar una línea de I3: “queremos tener una radiografía”

La Paeria de Balaguer reforzará la orientación a familias para conseguir el máximo de preinscripciones posibles en I3. De este modo espera evitar el cierre de la segunda línea de educación infantil en la escuela Gaspar de Portolà el próximo curso. Para el gobierno municipal es clave que las familias con niños y niñas de tres años formalicen la solicitud dentro del plazo (entre el 4 y el 12 de marzo) para poder mantener la oferta educativa actual, frente a la voluntad de Educación de suprimir un grupo en este centro.

Por ello, el ayuntamiento ha organizado una jornada informativa dirigida a las familias que iniciarán el proceso de preinscripción escolar, tanto en educación infantil como en secundaria. Tendrá lugar el 19 de febrero en la sala de actos de la Paeria y se enmarca en el proyecto comunitario “Arrels i ales”, dentro del Pla Educatiu d’Entorn para acompañar a las familias en las transiciones educativas y reducir la desinformación y la angustia asociadas a estos trámites.

La alcaldesa, Lorena González (PSC), explicó ayer la importancia de hacer las preinscripciones dentro del plazo “para tener una radiografia del número de alumnos que comenzarán I3”. Recordó que la consellera de Educación, Esther Niubó, advirtió en una visita a Balaguer que la única manera de conservar líneas educativas es mantener las cifras de preinscripción en niveles similares a los de años anteriores. Por ello, González hizo un llamamiento a las familias cuyos hijos deban empezar I3 para que formalicen la preinscripción en marzo.

Según la Paeria y la comunidad educativa del Gaspar de Portolà, solo con los niños y niñas que el próximo curso se incorporarán a I3 en este centro ya se contabilizan 19 alumnos, todos con hermanos escolarizados allí. Si se cierra la segunda línea, advierten, sería imposible incorporar nuevas familias, incluso si la escuela fuera su primera opción por proximidad o por proyecto educativo.

El departamento de Educación, por su parte, vincula el cierre a la evolución demográfica y calcula que Balaguer tendrá el próximo curso 115 alumnos de I3, repartidos ahora en ocho líneas: tres en centros concertados y cinco en públicos. La ratio media actual es de 19 alumnos por aula y, tras el cierre de un grupo, bajaría a entre 13 y 14. Sin embargo, los datos del padrón para el curso 2027‑2028 apuntan a un repunte del alumnado, con una estimación de 135 niños en I3, lo que obligaría a reabrir la línea que ahora se quiere suprimir.

Las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) sostienen, además, que hay una diferencia en el censo y que ya el próximo curso habría suficientes alumnos para mantener la oferta, por lo que reclaman a Educación que reconsidere su decisión. Es una petición que también hizo la Paeria, que propuso mantener la línea como “prueba piloto” con una ratio inferior a la que dicta la normativa, como posible modelo para otros centros de Catalunya.

La jornada del próximo día 19 se dirige a las familias con hijos que comenzarán la preinscripción a I1, I2 e I3, así como primero de la ESO. Las familias con hijos nacidos en los años 2024, 2025, 2023 y 2014 recibirán una carta del área de Educación del ayuntamiento informándoles de esta iniciativa. También se dará a conocer el calendario de puertas abiertas de los centros educativos de la capital de la Noguera.