Los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón han dibujado un panorama electoral diverso a la Franja de Ponent, con VOX consiguiendo porcentajes de voto significativos en varias localidades. Los resultados de las elecciones señalan los cinco municipios donde esta formación política ha obtenido el mayor apoyo porcentual, destacando una presencia notable en comarcas como el Cinca Mitjà, la Llitera y el Baix Cinca. Estos datos proporcionan una visión clara de la distribución del voto en este territorio.

Alcolea de Cinca, en el Cinca Mitjà, encabeza la lista con casi un 30% de los votos, seguido de cerca por Castillonroy, en la Llitera. Estos resultados subrayan la consolidación de una base electoral para VOX en zonas rurales y de menor densidad de población.

El dominio de VOX en cinco localidades

La formación de extrema derecha consiguió sus mejores resultados porcentuales en cinco municipios concretos de la Franja de Ponent. Estas localidades, con porcentajes que superan el 23% del total de votos, muestran una tendencia de voto particular en comparación con la media estatal. El análisis de estos resultados es fundamental para comprender las preferencias electorales en esta región.

El municipio con el porcentaje más alto fue Alcolea de Cinca, en el Cinca Mitjà, donde VOX obtuvo 154 votos de un total de 525, representante un 29,3%. En segundo lugar, Castillonroy, en la Llitera, registró 47 votos para VOX sobre 162, un 29,0%. La tercera posición fue para Torrent de Cinca, en el Baix Cinca, con 114 votos de 408, que se traduce en un 27,9%. Seguidamente, Vensilló, también en la Llitera, sumó 55 votos de 201, un 27,4%. Finalmente, Altorricó, igualmente en la Llitera, obtuvo 128 votos de 553, un 23,1% del total. Estos cinco municipios destacan por su significativa inclinación hacia esta opción política.

En el caso de Fraga, la formació verde supera el PSOE por tres votos, 1.305 contra 1.302.