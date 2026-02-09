Medio siglo de investigaciones

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) celebró ayer en Bellpuig su asamblea anual, que marcó el inicio de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la entidad. Medio siglo después de su fundación, quiso rendir homenaje a los orígenes del proyecto en la misma localidad donde nació, y entregar el Premi Athanàgia 2025 ex aequo a dos de las personas que contribuyeron de manera decisiva a forjar sus cimientos: Jaume Massana y Àgueda Busto. El presidente del GRTP, Miquel Torres, explicó que “hace 50 años nacimos aquí, en la biblioteca, impulsados por mosén Joan Camps, que era entonces vicario de Bellpuig y un gran activista cultural comprometido con la lengua y el país”.

A finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, el entonces vicario había convertido la biblioteca en un verdadero foco de dinamismo cultural. En torno a ella se reunía un grupo de jóvenes y estudiosos que compartían inquietudes culturales, y que pronto empezaron a colaborar en proyectos de recuperación y divulgación del patrimonio histórico de Ponent. Entre ellos estaban Jaume Massana, que se convirtió en el primer responsable del grupo, y Àgueda Busto, una figura esencial en la organización.

El GRTP se constituyó oficialmente en la primavera de 1976, aunque su actividad empezó antes. Uno de los hitos previos al nacimiento de la entidad fue el tercer coloquio de la historia del monaquismo catalán, celebrado en Bellpuig en 1974, que reunió a un centenar de los especialistas más influyentes del país.

Durante la asamblea de ayer, además de entregar el Premi Athanàgia, se presentaron tres publicaciones: Cròniques d’una ciutat, de Josep Castellà; Mas d’en Colom, un hospital militar, de Jaume Ramon Solé y Documents notarials del canal d’Urgell, de Josep Maria Llobet. Estas obras reflejan la diversidad temática y el rigor documental que han caracterizado al Grup de Recerques a lo largo de su trayectoria.

Torres avanzó que el programa conmemorativo del cincuentenario se extenderá durante todo 2026, con diversos actos repartidos por las comarcas de Ponent. En primavera, el Arxiu Comarcal de l’Urgell, en Tàrrega, acogerá un acto especial de entrega de documentación y la creación del fondo histórico del GRTP, junto con la presentación del libro sobre el canal de Urgell que incluirá un prólogo sobre el proceso de electrificación de la ciudad. También está previsto un acto en Verdú.

Torres, que preside el GRTP desde hace 25 años, reconoció que “el relevo generacional es complicado”, como ocurre en muchas entidades.