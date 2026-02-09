Más de la mitad de los trenes del servicio mínimo no han salido este lunes, calcula Rodalies

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Renfe calcula que este lunes por la mañana han salido un 42% de los trenes previstos en los servicios mínimos en Rodalies. Es decir, más de la mitad de los trenes no han salido en la primera mañana de huelga del sector ferroviario. Renfe ha asegurado que ha "reforzado" el centro de gestión y la información a los viajeros para "minimizar" las afectaciones. Fuentes sindicales han cifrado el seguimiento del paro en Rodalies en el 45,2%, pero matizan el porcentaje asegurando que "muchos" empleados están asignados a los servicios mínimos. En los talleres, el seguimiento ha sido del 35%. Semaf, sindicato mayoritario entre los maquinistas, sube el porcentaje hasta el 100% a todo el Estado y justifica que los trenes de servicios mínimos que no han salido lo han hecho por errores organizativos.

En la estación de Lleida, el Avant de las 07.05 –constaba como servicio mínimo– no ha salido. "Este tren constaba como servicio mínimo, pero nos han dicho que el maquinista no se ha presentado y que el tren no sale, así que iremos en coche", ha explicado a la ACN Marina Bernal, que trabaja de profesora en la capital catalana. Los problemas se han extendido también a los Rodalies y Regionales, sobre todo en las líneas RL3 y RL4, donde algunos trenes no han circulado porque los maquinistas no han podido hacer el tiempo de descanso mínimo establecido. El tren de la RL4 de las 8.42 horas ha salido con 50 minutos de retraso.

Una usuaria que tenía billete para un tren de alta velocidad de Lleida a Barcelona a las 11.30 horas ha explicado a SEGRE que su viaje se ha aplazado hasta las 13.30 horas. "Desde atención al cliente me han dicho que compre yo otro billete para el tren de las 12.00 horas, si quedan, y que ellos me anulen el mío", ha dicho. "Soy médico y no sé si llegaré al trabajo", ha lamentado.

Otra viajera ha relatado que ha podido llegar a la capital del Segrià desde Tàrrega a la hora prevista, pero no le aseguran que tenga tren por la tarde para volver a casa: "si no hay tren buscaremos alguna alternativa como el bus, no tengo otra", afirma.

Trens sense passar i autobusos plens a Tàrrega

Resignació entre els usuaris que aquest dilluns han volgut agafar les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Cervera en la primera de les tres jornades de vaga convocades pels maquinistes. Diversos trens que havien de complir els serveis mínims no han sortit de les perspectives estacions i això ha fet que, de nou, els usuaris hagin hagut de buscar transports alternatius. A l'estació de Tàrrega, usuaris de Renfe han optat per desplaçar-se en autobús o transport privat davant la incertesa de si passaria o no el tren. "Cada dia és una odissea perquè no saps si trobaràs el tren o no", ha explicat l'usuària Chaymae Koubaa. D'altres s'han mostrat comprensius amb les reivindicacions dels treballadors i critiquen el mal funcionament endèmic del servei.

Según Renfe, on respecto a la alta velocidad, el AVE ha tenido tres cancelaciones entre Madrid y Barcelona, Ouigo dos e Iryo no garantiza la circulación de unos siete servicios en este corredor. En todos los casos aseguran que están reubicando en otros trenes a los pasajeros afectados.

Renfe ha calculado que el seguimiento de la huelga ha sido de un 11,6% en el turno de mañana en el conjunto de la plantilla del grupo en el Estado, que engloba Renfe Operadora, Renfe Viatgers, Renfe Mercaderies, Renfe Enginyeria y Mantenimiento, Renfe Lloguer de Material Ferroviari y Renfe Projectes Internacionales. El porcentaje se rebaja hasta el 11,2% si se tienen en cuenta los turnos de mañana y noche, según ha difundido la empresa.

Con respecto a los servicios comerciales de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, la operadora ha asegurado que se han cumplido un 80% de los servicios mínimos en el Estado.

En Iryo, han precisado que este lunes por la mañana se ha cancelado el tren entre Madrid y Barcelona de las 8.22h y el de las 11.50h entre Barcelona y Madrid por falta de personal. Los pasajeros se han reubicado en los servicios siguientes "en función de la disponibilidad".