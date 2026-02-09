Riesgo de aludes marcado en el Pirineo: precaución extrema

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les recientes nevadas han elevado el riesgo de aludes en varias zonas del Pirineo catalán, situándolo en un nivel "marcado" en la Val d'Aran y la franja norte del Pallars. Según el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), su boletín más reciente clasifica el peligro de aludes de nieve entre dos y tres en una escala de cinco, aconsejando extremar la prudencia en cualquier salida a la montaña.

Esta calificación de riesgo oscila entre "moderado" y "marcado" en la cuenca de la Pallaresa, la de la Ribagorçana y la Vall Fosca. Fuentes del ICGC han subrayado que el nivel tres sobre cinco es "el típico nivel en el cual hay accidentes", ya que en estas circunstancias a menudo se produce una relajación de las medidas de seguridad, llevando a situaciones de peligro.

La necesidad de mantener la cautela se ve reforzada por un trágico incidente reciente en la Val d'Aran. El pasado 18 de enero, un esquiador perdió la vida después de ser atrapado por un alud fuera de las pistas de la estación de Baqueira Beret.