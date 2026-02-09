Tres detenidos con 46 bolsitas de 'cocaína rosa' en un control de tráfico en Torà

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 4 de febrero a tres hombres, de 36, 33 y 28 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los hechos tuvieron lugar el miércoles al mediodía, cuando una patrulla efectuaba un control policial en la carretera C-1412a, en el término municipal de Torà. Durante el dispositivo, un vehículo circuló a gran velocidad, y los agentes lo siguieron hasta pararlo en Sanaüja (Segarra). Una vez identificados los tres ocupantes del vehículo, los mossos procedieron a registrarlo. Localizaron 46 bolsitas que contenían cerca de treinta gramos de la llamada 'cocaína rosa' o 'tusi', una droga sintética que contiene anfetamina y otras sustancias psicoactivas.

Además, uno de los ocupantes llevaba varias tarjetas de crédito y documentación de terceras personas, así como un reloj de alta gama del cual no pudo acreditar la propiedad. Ante estos hechos, los agentes detuvieron a los tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los detenidos pasaron a disposición judicial el día siguiente, 5 de febrero, ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Solsona.