Tàrrega vuelve a tener una colla sardanista tras casi dos décadas

La pasión por la sardana vuelve a latir en Tàrrega. Después de casi veinte años sin una colla estable, la ciudad ha recuperado un grupo sardanista gracias al impulso de Maria Àngels Fabregat, con el apoyo de la Agrupació Amics de la Sardana de Tàrrega y el Centre Cultural de la capital del Urgell.

Todo empezó de forma sencilla. Carles Vall, presidente de los Amics de la Sardana, explicó que “un grupo quería seguir bailando después del curso anual de sardanas que organiza la Generalitat con la monitora Núria Castells”. “Entonces nos pidieron (a Jesús Balletbó, otro miembro de la agrupación, y a mi) poder enseñarles sardanas los lunes en el Casal Cívic, porque había muchas ganas y buen ambiente”, añadió. A partir de ahí, el grupo comenzó a consolidarse.

Actualmente son una veintena de personas que ensayan todos los lunes y los miércoles con un objetivo claro: mejorar el estilo, compartir la afición por la danza tradicional catalana y, sobre todo, disfrutar. “Ya nos hemos constituido oficialmente como colla sardanista con el nombre Sardanistes de Tàrrega y la intención es seguir creciendo”, apuntó Vall. De hecho, la colla hace un llamamiento a interesados a sumarse a esta iniciativa.

El grupo ya ha participado en diversas actividades, como la torronada de Navidad del Casal Cívic de Tàrrega, donde se presentó a la ciudadanía, y la tradicional Ballada de l’Oli en el marco de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques. El 15 de febrero participarán en un concurso en Ponts, su primera actuación oficial, que servirá también como inauguración simbólica. “Queremos vivir la experiencia de los concursos, aunque sea fuera de competición, y ver hasta dónde podemos llegar”, comentó Vall.

Por su parte, Fabregat destacó el espíritu que une al grupo: “Nuestros puntos fuertes son las personas y el repertorio”. En este sentido, apuntó que “somos un grupo que ya nos consideramos amigos y que compartimos algo más que una afición. Hacemos deporte, nos movemos al ritmo de la música y nos lo pasamos bien con la excusa de las sardanas”. “Buscamos sardanas alegres y rítmicas, esas que levantan el ánimo, a la vez que también apostamos por sardanas modernas, que contagian al público”, explicó.

85 años de Historia

La Agrupació Amics de la Sardana, fundada en 1941 bajo el nombre de Agrupación de Danzas Regionales de Educación y Descanso, ha tenido a lo largo de su historia una cuarentena de colles. Sin embargo, hacía casi dos décadas que el municipio no contaba con un grupo estable que participase en concursos. El actual nombre se instauró en 1964, cuando entró a formar parte de la Societat Ateneu, aunque hace años que no está integrada en ella.

“Volver a contar con una colla era una asignatura pendiente”

La creación de esta nueva colla, compuesta por ahora por personas de 40 años o más, supone cerrar una etapa y volver a dar una mayor proyección a la sardana en Tàrrega. En este sentido, Vall reconoce que “volver a contar con una colla sardanista era una asignatura pendiente de la Agrupació d’Amics de la Sardana y de la ciudad, ahora es un embrión que esperamos que se vaya consolidando”. Vall apunta que “queremos disfrutar bailando, mantener viva la tradición y, si además podemos llegar a competir, ya sería la guinda del pastel”.