Hallan grafitos del siglo XVII en las paredes del antiguo hostal del Miracle

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La última fase de rehabilitación de la Casa Gran del Santuari del Miracle ha sacado a la luz unos grafitos que permanecían ocultos en las paredes de las habitaciones del antiguo albergue de peregrinos. Son unas incisiones hechas con instrumentos punzantes, principalmente durante el siglo XVII, por las personas que se alojaban en estas estancias. Anna Bedmar, conservadora-restauradora de bienes culturales, detalla que los grafitos estaban cubiertos por una capa de pintura de cal y señala que son muy variados. Se han encontrado desde nombres de casas hasta fechas, cruces, rosetas de seis pétalos o numeraciones. Un hallazgo que los expertos creen que ayudará a “comprender mucho mejor” cómo se vivía en el Solsonès en la época del Barroco.

Los grafitos se han localizado en la tercera planta de la Casa Gran del Miracle y la gran mayoría están hechos sobre paredes de mortero enlucido. Los hay con motivos antropomórficos (figuras de cuerpo entero, una mano o un rostro), arquitectónicos (arcos y torres), geométricos (círculos hechos con compás o rectángulos) y protectores (cruces y pentagramas). También hay incisiones que hacen referencia a numeraciones.

Según Bedmar, también podría haber incisiones correspondientes a los siglos XVI y XVIII, y los habrían hecho los peregrinos. “Igual que hoy en día mucha gente que hace turismo y deja grabado su nombre en las paredes o hace un dibujo, es bastante probable que esto también ocurriera con los peregrinos”, concreta. El descubrimiento se ha producido a raíz de la última fase de las obras de rehabilitación del Miracle, construido entre el siglo XVI hasta el XVIII, y que está considerado como exponente de edificio renacentista con ampliaciones de época barroca.

Piden apoyo para gestionar ayudas

El alcalde de Riner, Joan Solà, celebró poder terminar las obras, pero lamentó el “coste burocrático y administrativo” que supone gestionar ayudas como las del Gobierno para restaurar el Miracle, de 2,7 millones de euros, teniendo en cuenta que su ayuntamiento tiene un presupuesto de entre 200.000 y 300.000 euros.