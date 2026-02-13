Proyecto para recuperar las fuentes históricas

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera ha puesto en marcha una estrategia destinada a rehabilitar algunas de las fuentes emblemáticas del municipio. El alcalde, Jan Pomés, explicó que a principios del siglo XX se construyeron muchos surtidores que con el paso del tiempo, se han ido deteriorando o desapareciendo y que ahora “la población vuelve a pedir agua en los espacios públicos”.

La primera actuación prevista será la restauración de la Font de Fiol, situada en la vía verde del Camí dels Horts que discurre de manera paralela al río Ondara. El proyecto de acondicionamiento, que fue aprobado por unanimidad durante el pleno municipal del pasado 29 de enero, cuenta con una subvención de 40.000 euros de la diputación de Lleida, sobre un coste total de 56.710,57 euros. Las obras se centrarán inicialmente en recuperar el funcionamiento original del punto de agua. Más adelante está previsto actuar en el entorno con el fin de mejorar la accesibilidad y la integración paisajística.

En las siguientes fases, el consistorio prevé intervenir en otros espacios como el brollador de la plaza Magdalena de Montclar, situado frente al pub La Bombolla, que hace años que está inoperativo y que anteriormente se había valorado su demolición. Asimismo, el consistorio contempla la recuperación del punto de agua al inicio de la calle Guinedilda, una propuesta que se encontraba archivada y que el actual equipo de gobierno quiere retomar.

Fuente de Sant Miquel

Desde el punto de vista patrimonial, también se está estudiando la posibilidad de reconstruir la antigua fuente de Sant Miquel a partir del diseño original. Se trata de un elemento emblemático del patrimonio local que desapareció con la remodelación del lugar en los años 70. Sin embargo, Pomés subrayó que el nuevo surtidor no se colocaría en su emplazamiento original al centro de la actual plaza Universitat, dado que ha cambiado notablemente su configuración, sino sobre la plaza de Sant Miquel.

Para esta intervención, la Paeria quiere aprovechar parte de los 121.345,66 euros que el municipio recibirá del Plan Único de Obras y Servicios (Puosc) de la Generalitat para la mejora de la plaza Universitat. En este sentido, la principal actuación será la sustitución del arbolado actual por un túnel vegetal que actúe como refugio climático.