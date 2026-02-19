La Diputación de Lleida aprueba por unanimidad una moción que insta a recuperar la Semana Blanca escolar

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado este jueves por unanimidad una moción para la recuperación e impulso de la Semana Blanca como herramienta educativa, social y de desarrollo territorial. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Antonio Serrano d'Unitat d'Aran, ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos y establece seis acuerdos concretos para reivindicar esta actividad de interés general que conecta el alumnado con el territorio pirenaico y las comarcas de interior.

La propuesta busca recuperar una tradición que fue instaurada en 2009 por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, incorporando una semana de vacaciones en febrero dentro del calendario escolar. Durante el curso 2010-2011, esta implementación alcanzó resultados globalmente positivos en términos educativos, sociales y territoriales, garantizando el respeto por el medio natural y la calidad pedagógica de la experiencia. El año 2013 se volvió a plantear institucionalmente su recuperación como una herramienta estratégica de apoyo al territorio.

Según expone Serrano en la moción aprobada, la Semana Blanca constituye una iniciativa de gran valor educativo, social y cultural que "permite al alumnado y a las familias disfrutar de actividades formativas y recreativas vinculadas al deporte, la naturaleza y la convivencia". El diputado defiende que esta actividad fomenta hábitos de vida saludables, el trabajo en equipo y el conocimiento del entorno, a la vez que contribuye al bienestar emocional de los participantes y reduce el sedentarismo y el uso excesivo de pantallas.

Seis acuerdos para garantizar la accesibilidad y la calidad

La moción aprobada establece seis compromisos institucionales concretos. El primer acuerdo pretende reivindicar e impulsar la recuperación de la Semana Blanca como actividad educativa y social de interés general. El segundo punto se centra en impulsar programas accesibles que garanticen la participación de todo el alumnado, evitando las desigualdades económicas que en los últimos años han dificultado el acceso universal a esta iniciativa.

El tercer acuerdo promueve que las actividades desarrolladas puedan incorporar otras disciplinas deportivas o actividades de invierno más allá de los deportes de nieve, siempre de acuerdo con la disponibilidad de infraestructuras y las características de cada destino. Esta medida tiene como objetivo facilitar la participación de todo el alumnado y reforzar el carácter educativo e inclusivo de la actividad.

El cuarto punto fomenta la colaboración entre administraciones públicas, centros educativos y entidades deportivas para garantizar una Semana Blanca de calidad, segura y respetuosa con el medio ambiente. El quinto acuerdo reconoce el papel de esta semana como herramienta de cohesión territorial y de dinamización económica del Pirineo y del conjunto de Cataluña, especialmente del interior.

Finalmente, el sexto compromiso establece el traslado de estos acuerdos al Departamento de Presidencia, al Departamento de Educación y Formación Profesional, al Departamento de Deportes de la Generalitat, a las diputaciones de Barcelona, Girona y Tarragona, y a todos los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya.

Una herramienta educativa de primer orden

La moción destaca que los deportes de nieve en edad escolar representan mucho más que una actividad física, ya que "constituyen una herramienta educativa de primer orden que contribuye de manera decisiva a la formación integral de niños y jóvenes, conectando aprendizaje, emoción y territorio". Desde esta perspectiva, la Semana Blanca permite trabajar competencias fuera del aula que contribuyen a consolidar valores fundamentales como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la convivencia y el respeto mutuo.

El texto aprobado subraya que esta iniciativa ha permitido tradicionalmente acercar a niños y jóvenes a los deportes de invierno y al respeto al medio natural, a la vez que les acerca al territorio y a las comarcas de montaña y de interior catalanas. Este contacto directo contribuye a generar vínculos emocionales con el territorio, fomenta el respeto por el medio natural y ayuda a reducir la distancia entre el mundo urbano y el rural.

Impacto económico y desestacionalización turística

La moción también reconoce que la Semana Blanca supone un impacto positivo y directo en la economía local y en el conjunto del territorio, especialmente a las zonas de montaña y de interior. Según el documento aprobado, esta actividad se puede convertir en una herramienta efectiva para generar actividad económica en temporada baja, reforzar el vínculo con el territorio y contribuir a su dinamización social y económica.

La experiencia de la implementación en 2010 demostró la idoneidad de un modelo no simultáneo de realización en el conjunto del territorio, alineado con prácticas ya consolidadas en otros países europeos como Francia. Esta organización escalonada contribuyó a una mejor gestión de los flujos de gente, a evitar concentraciones excesivas y a optimizar tanto el impacto educativo como el retorno económico y territorial.

El diputado Serrano concluye que "la inversión que se haga en la Semana Blanca retorna en forma de actividad económica y mantenimiento de puestos de trabajo, contribuyendo a la desestacionalización turística y al desarrollo económico sostenible de las comarcas de montaña y de interior catalanas en su conjunto."