La Diputación de Lleida reclama ampliar el servicio de ictus en el Arnau de Vilanova las 24 horas

La Diputación de Lleida ha aprobado este jueves una declaración institucional para reclamar en el Govern de la Generalitat la ampliación del servicio de atención a los pacientes de ictus en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova. El acuerdo, que ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, insta a ofrecer la trombectomía mecánica las 24 horas del día, los siete días de la semana, garantizando así la disponibilidad continua de tratamientos especializados.

Actualmente, esta técnica avanzada para tratar los casos más graves de accidente vascular cerebral sólo se aplica al hospital leridano del lunes al viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Fuera de este horario, los fines de semana y los días festivos, los pacientes que necesitan atención inmediata tienen que ser derivados en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, una situación que ha generado críticas entre usuarios y formaciones políticas. La trombectomía mecánica es una cirugía mínimamente invasiva que se introduce un catéter por un vaso sanguíneo para extraer el coágulo que provoca el ictus.

El diputado de Salud Pública y Deportes, Òscar Martínez (ERC), ha recordado que "el accidente vascular cerebral es una de las principales causas de muerte" y la primera causa de discapacidad adquirida en personas adultas. En Catalunya, miles de personas sufren cada año un ictus que comporta secuelas físicas, cognitivas y emocionales, con un fuerte impacto tanto en la persona afectada como en su entorno familiar.

Equidad territorial en el tratamiento del ictus

La vicepresidenta Rosa Pujol (Ara Pacte Local) ha destacado que en Catalunya el ictus es tratado de manera urgente y protocolizada a través del "Código Ictus", creado en 2006 y pionero en Europa. Este sistema "salva vidas y secuelas a las personas porque se basa en la rapidez de acción para el tratamiento", ha asegurado Pujol, añadiendo que eso permite reducir la mortalidad y minimizar las secuelas al máximo u optar a la recuperación total.

El vicepresidente Joan Antonio Serrano (Unitat d'Aran) ha explicado que la red hospitalaria catalana incluye 6 hospitales terciarios, 8 hospitales de referencia y 12 hospitales comarcales, así como el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que permite acortar el tiempo entre el inicio del ictus y el tratamiento. Por su parte, Xavier Palau (Partido Popular) ha recordado que el proyecto Teleictus, desarrollado en 2007, estableció un canal de comunicación entre hospitales comarcales y centros de tercer nivel para disponer siempre de un neurólogo de guardia referente.

Los cuatro puntos de la declaración institucional

El manifiesto aprobado por el pleno de la Diputación recoge cuatro puntos concretos. Primero, instar al Govern de la Generalitat a ofrecer la trombectomía mecánica de la Unidad de Ictus del Hospital Arnau de Vilanova 24 horas, 7 días a la semana, garantizando la disponibilidad continua de tratamientos especializados. Segundo, exigir que esta medida incluya la dotación de recursos humanos y materiales necesarios para evitar la sobrecarga del personal sanitario.

En tercer lugar, el documento establece evaluar el cumplimiento de los puntos pedidos al Govern de la Generalitat, rindiendo cuentas a la corporación cada 6 meses en el pleno. Finalmente, el cuarto punto prevé dar traslado de estos acuerdos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departamento de Salud, a los grupos políticos del Parlament de Catalunya, al Hospital Universitario Arnau de Vilanova y a la Asociación de Enfermos y Familiares de Ictus de Lleida.

Igualdad de oportunidades terapéuticas

La diputada Cristina Morón, portavoz del PSC, ha señalado que estos proyectos de reconocida importancia internacional "también tienen que responder la equidad territorial y las mismas oportunidades terapéuticas y de resultados en recuperación funcional" en cualquier lugar de Catalunya. En la misma línea, la vicepresidenta Estefania Rufach ha subrayado que las unidades de Ictus de referencia tienen que tener por todas partes "24/7 los especialistas referentes, para poder ofrecer la totalidad del servicio, incluso la trombectomía mecánica".

Manel Solé (Junts) ha señalado que esta es precisamente la situación en las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu y Aran, donde residentes o personas que estuvieran de paso y pudieran sufrir un ictus que requiera este tratamiento necesario se encuentran con esta limitación horaria.