Ordeig afirma que con el estreno del primer centro del IRTA en el Pirineo se corrige una "anomalía histórica"

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig; el director general del IRTA, Josep Usall, la delegada del Govern en Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero; y el alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, antes de la presentación del IRTA Pirineu.Albert L. Cobo / ACN

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ve el estreno del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en la Seu d'Urgell como la corrección de una "anomalía histórica". Todo, teniendo en cuenta que es el primer centro que se sitúa en esta parte del territorio de la veintena de sedes que hay por toda Catalunya. Así, ha defendido que hace falta que el Govern esté en el Pirineo "con una visión integral" y aplicar criterios de "discriminación positiva" para garantizar "oportunidades de futuro". Además, ha afirmado que "hay que democratizar el conocimiento y que llegue a todos los rincones del país", argumentando la necesidad de la nueva sede del IRTA Pirineu como una infraestructura para dar servicio a un 20% del territorio.

Ordeig ha asegurado que "en un momento en el mundo está cambiando más rápidamente que nunca y donde la tecnología determina el ser o no ser" hace falta ser capaces de "generar conocimiento por toda la cadena de valor del sector agroalimentario, que es el primer sector de la economía." En este sentido, ha querido dejar claro que, en caso contrario, el Pirineo no saldrá adelante. "Hay muchas oportunidades que nos están pasando de largo porque no tenemos esta antena o este proyecto específico de los muchos cultivos o de las muchas oportunidades que hay", ha concluido.

El conseller ha querido insistir en qué la nueva sede del IRTA "es un proyecto pirenaico, no es un proyecto de la Seu d'Urgell" y ha pedido tener una "mirada amplia". Así, ha defendido que hace falta una figura que "ayude" a liderar la tecnología del regadío, las explotaciones agrícolas y ganaderas, a las infraestructuras y la industria, entre otros. También ha dicho que se trabajará para que los servicios técnicos de Andorra puedan colaborar con el nuevo centro.