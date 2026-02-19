Quejas de comerciantes tras la entrada en servicio de la ‘zona azul’ gratuita

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El estacionamiento gratuito en rotación en el centro histórico de Les Borges, en marcha desde este mes, ha generado quejas entre algunos comerciantes. Los contrarios a esta zona azul gratuita aseguran que se ha puesto en marcha “sin información clara, sin procesos participativos y sin estudios de impacto económico, social y comercial.”. Valoran que ha tenido efectos negativos en el comercio de proximidad y la restauración y exigen informes técnicos, criterios de movilidad, estudios de impacto e informes jurídicos que lo justifiquen. Precisamente, el primer objetivo de este medida era facilitar el acceso al comercio local y mejorar la movilidad urbana. La medida, que afecta a calles como la Bassa o la plaza 1 d’Octubre, permite aparcar sin coste durante 15, 30 o 90 minutos según la zona. La iniciativa responde al Plan de Movilidad Urbana, que detectó una alta demanda de aparcamiento de corta duración, indicó el alcalde, Josep Farran. El primer edil señaló que, antes de ponerla en marcha, no se recibió ninguna propuesta ni alternativa. “Nadie se ha quejado ante el consistorio, pero estamos abiertos a corregir si hay reclamaciones justificadas”, dijo.