Tenían que ir a Ondarroa... y acaban en Andorra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una confusión lingüística en el aeropuerto de Bilbao provocó que unos turistas extranjeros recibieran indicaciones para llegar al Principado de Andorra cuando en realidad querían desplazarse a Ondarroa, un pueblo costero de Vizcaya. La protagonista del incidente, extrabajadora del aeropuerto de Sondica, ha relatado la anécdota al programa radiofónico Herrera en COPE, donde las confusiones más curiosas de los oyentes tienen espacio en la sección 'La Hora de los Fósforos'.

Los hechos se remontan a hace varios años, cuando la extrabajadora y su marido salían del recinto aeroportuario cerca de las once de la noche. Una pareja de viajeros extranjeros los abordó pidiendo ayuda en inglés con la frase "We want to go to Andorra". Interpretando que se referían al territorio pirenaico, la pareja les facilitó indicaciones detalladas para llegar al Principado, sugiriéndoles rutas alternativas pasando por Vitoria y Zaragoza, con una duración estimada de entre seis y ocho horas de trayecto.

El momento de la revelación

Cuando el vehículo de los turistas ya se había puesto en marcha, la mujer se dio cuenta del posible malentendido. La similitud fonética entre "Andorra" y "Ondarroa" le hizo sospechar que quizás los viajeros querían desplazarse al municipio vizcaíno, mucho más próximo a Bilbao. La confusión, sin embargo, ya no se pudo rectificar porque los turistas habían iniciado su viaje.

Una anécdota compartida en la radio

La historia, explicada por la misma protagonista al programa Herrera en COPE, ha generado reacciones divertidas entre la audiencia. La anécdota ilustra como las diferencias de pronunciación y las semblanzas entre topónimos pueden conducir a situaciones inesperadas. Ondarroa, localidad costera de la provincia vasca, dista sólo unos cincuenta kilómetros del aeropuerto de Sondica, mientras que el Principado de Andorra se sitúa en más de cuatrocientas kilómetros de distancia.