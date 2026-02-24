Intercambio a 4 manos

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Dicen que la música une a personas, pueblos, culturas y mundos. El pasado fin de semana, unió a los alumnos de la especialidad de piano de las escuelas municipales de música de La Seu d’Urgell y de Solsona. Se encontraron en la capital del Alt Urgell y la del Solsonès para protagonizar un intercambio cultural y pedagógico. La iniciativa, organizada por las escuelas de estas dos poblaciones, tenía como objetivo favorecer el intercambio de experiencias, conocimientos y repertorios entre los jóvenes músicos. Participaron 36 alumnos, de los cuales 17 eran del Alt Urgell, con sus respectivas familias. Con edades entre los 7 y los 15 años, ninguno de los participantes quedó indiferente tras un fin de semana repleto de actividades conjuntas, ensayos, conciertos y visitas culturales en los dos municipios.

La actividad empezó el sábado, cuando los estudiantes de Solsona fueron recibidos en La Seu por del Alt Urgell. La mañana la dedicaron a ensayos por parejas entre pianistas de las dos escuelas, con el objetivo de preparar un concierto que ofrecieron a todas las familias, en la sala de audiciones de las instalaciones de Les Monges.

Los ensayos se apartaron de lo habitual. Su finalidad era hacer posible que los pequeños fueran capaces de tocar piezas a cuatro manos. Los alumnos habían trabajado previamente el repertorio en sus centros, y el sábado era la primera vez que las interpretaban juntos en un concierto.

Descubrir La Seu y Solsona

La jornada incluyó también actividades complementarias para los familiares de los alumnos y otros participantes. Una visita cultural permitió a los vecinos de Solsona, junto a los de La Seu, disfrutar de un recorrido por el centro histórico de la capital del Alt Urgell para descubrir su riqueza arquitectónica. Destacó también una Ruta del Queso en el Espai Ermengol, donde degustaron varios de los mejores quesos locales. Las dos visitas las guió Pilar Aláez, que aportó una visión profunda sobre la historia y las tradiciones locales.

El domingo, los estudiantes se trasladaron a la capital del Solsonès y siguió el mismo formato, con un ensayo conjunto, una audición y una visita por la ciudad.

Segunda colaboración

Este intercambio representa la segunda colaboración entre las escuelas de música de las dos ciudades este curso. La primera fue una masterclass de la pianista Olga Kovékina el pasado octubre, que permitió a los alumnos trabajar con la reconocida profesional de la música.

La directora de la escuela de música de La Seu, Sonia Lanau, destaca el valor de la iniciativa como “una gran oportunidad pedagógica” para los alumnos, así como una forma de “fomentar el espíritu de colaboración e intercambio cultural”, que son valores “fundamentales” en la educación musical. “El piano es un instrumento muy solista y actividades como la que hemos organizado sirve a los jóvenes alumnos para ver que no están solos y que pueden compartir su experiencia con otros alumnos que tocan su mismo instrumento”, añade.