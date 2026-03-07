El embalse de L'Albagés recupera el nivel que alcanzó con la tormenta Glòria en 2020

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El embalse de L’Albagés superó a las seis de la tarde de ayer los 20 hm3 de agua embalsada, lo que marca dos hitos en su historia: recupera el nivel que alcanzó con la crecida del río Set en enero de 2020, con las lluvias de la tormenta Gloria, y llega al primero de los tres escalones que marca el programa de sus pruebas de carga, el de la cuarta parte de su capacidad (23,9%). Los dos siguientes están marcados en los 40 hm3 , en el entorno de la mitad de su capacidad, y en los 80 del lleno total.

El volumen acumulado se ha duplicado prácticamente desde el 1 de febrero, cuando almacenaba 11,64 hm3 . El ritmo de llenado es de prácticamente medio hectómetro cúbico diario, ya que las reservas eran de 17,44 seis días antes, el 1 de marzo.

La lámina de agua tiene todavía un margen de subida de casi 30 metros, ya que ayer por la tarde su cota se hallaba en 355,3 metros de altitud y la cota de coronación de la presa se encuentra en los 386. Las pruebas de carga suelen incluir periodos de estabilización y en ocasiones otros de ligero vaciado para testar la seguridad de las presas antes de que pasen a retener los volúmenes de agua de los siguientes escalones.