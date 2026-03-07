La floración inyecta más de 800.000 € en Aitona

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las actividades vinculadas a la floración generan en Aitona un movimiento económico de más de 800.000 € en la localidad, según las estimaciones del ayuntamiento.

La estimación incluye tanto los tiquets para las visitas guiadas como el consumo en la hostelería local, principalmente a base de comidas y cenas, y el consumo de productos locales, tanto en la feria como en las cooperativas y empresas que participan en la iniciativa.

Este fin de semana, la localidad va a recibir a varios miles de personas al coincidir la feria agroalimentaria Amb molt de gust, que permanecerá abierta hasta el 22 de marzo y que incluye a veinte expositores (doce son productores de alimentos frescos y productos elaborados de proximidad), con las actividades de la floración.

A estas últimas amplían su abanico de oferta hoy Floreix l’Aventura, con visitas guiadas en vehículos 4x4 por los campos en flor. Para esta tarde está prevista una cata de cervezas artesanas. El programa se completa mañana con Aitona Somni en Rosa, un paseo nocturno por los campos que incluye una cata de vino, y el domingo con la decimocuarta edición de la Caminata Solidaria.

“La respuesta del público está siendo muy positiva y confirma el interés por vivir la floración a través experiencias más inmersivas”, explicó la alcaldesa, Rosa Pujol, quien destacó que la experiencia de los 4x4 “nos permite mostrar los campos en flor de una forma diferente, entrando en el paisaje agrícola y acercando a los visitantes a la realidad de nuestro territorio y al trabajo de los payeses”.