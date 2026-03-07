Suspendida la circulación de trenes de la línea RL4 entre Calaf y Manresa por posibles desprendimientos en la vía
Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera
Adif ha suspendido la circulación de trenes de la línea RL4 entre Calaf (Anoia) y Manresa por posibles desprendimientos en la vía. Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera. El gestor de infraestructuras ha informado de que la incidencia ha afectado a un tren de Media Distancia que hacía el trayecto entre Lleida Pirineus y la capital del Bages. El convoy se ha detenido durante el trayecto y está previsto que vuelva a Calaf. En paralelo, Protección Civil ha indicado que hay un convoy averiado en la entrada de la estación de Torredembarra (Tarragonès) que afecta a la circulación de las líneas R15, R16, R17 y RT1.