Cuando el Segre iba por Alfarràs: el principal río de Lleida se desvió en un proceso geológico de miles de años llamado avulsión

Qué el Segre pasaba por Alfarràs, Almenar y Alguaire? No tan así, ya que cuando ese era el trazado del río faltaban varios cientos de miles de años para que esas poblaciones comenzaran a existir, aunque, efectivamente, el curso del río coincidió hace más de un millón de años con el del Noguera Ribagorçana, del que se separó para volver a ocupar el actual en un proceso geológico conocido como avulsión o captura, según indican los trabajos de varios investigadores de la UdL, entre ellos el geólogo Carles Balasch.

“El término avulsión indica un cambio geológico súbito que desplaza el rumbo del río, que necesita una pendiente bastante suave y no discurrir encajado”, explica Balasch, que señala como causa probable de ese cambio un proceso tectónico como un pliegue anticlinal en lo que hoy es el extremo occidental de Lleida. Esos “cambios de pendiente necesitan miles de años para producirse”, señala.

L’anticlinal de guixos Balaguer-Barbastre va desviar durant milers d’anys el Segre cap a l’oest.

La avulsión del Segre no fue un proceso geológico traumático y veloz, sino algo que se fue produciendo durante miles de años. De hecho, los investigadores sitúan el inicio del proceso entre hace 1,5 y 1,2 millones de años y su final entre los 400.000 y los 500.000 años.

“Aunque se requieren más estudios, llegamos a esa conclusión” en una serie de trabajos desarrollados hace quince años y que siguen requiriendo “estudios necesarios para confirmar algunos detalles de la hipótesis”, anota Balasch. “En el rastreo de materiales geológicos transportados por el río se detectan coincidencias entre los marcadores litológicos del Segre y lo que hoy es el Noguera Ribagorçana”.

El elemento clave de este proceso es el Anticlinal de Yesos Balaguer-Barbastro, la estructura más meridional del Pirineo, formada por materiales como yesos muy plásticos y erosionables. Ese plegamiento generó una elevación del terreno que alcanza los 440 metros entre Alfarràs y Gerb, continua por el altiplano de Almenar y Alguaire, y que se prolonga hasta Almacelles, la zona bajo la que hoy se ubica el potencial acuífero de las Planas de Raïmat.

“Cuando el Segre dejó de poder pasar por el estrecho de Gerb comenzó a buscar una salida más al oeste” y dio un giro de 90º, anota el investigador, que destaca la coincidencia entre las gravas de las plataformas de Almenar-Alguaire y las de Gerb.

El Segre, que bajó varios cientos de miles de años por donde sigue haciéndolo el Ribagorçana (fueron un solo río) y se dirigía hacia el suroeste, volvió a horadar el yeso cuando el anticlinal dejo de plegarse, y adoptó su curso actual hacia el sur. El surgimiento del anticlinal lo desvió primero al oeste, y después, entre hace 450.000 y 650.000 años, le hizo virar al sur.

Algunos marcadores geológicos, “forman el testimonio de una avulsión y afluencia del Segre hacia el Noguera Ribagorçana de unos 20 km de recorrido”, señala Balasch en uno de sus primeros trabajos sobre el tema, en el que reseña cómo más adelante, al emerger el anticlinal, “se encuentra con una barrera que no puede vencer y es obligado a buscar un rumbo alternativo”.

“Durante esa etapa, el Segre entregó sus aguas al Ribagorçana, depositando un rosario de gravas muy elevadas entre Gerb e Ivars d’Urgell”, anota, que sirven de base para la hipótesis de la captura. Eso fue antes de que hubiera “un fenómeno de antecedencia”, o recuperación del curso inicial, con el que el Segre “consiguió nuevamente restablecer su trazado hacia el sur” y “excavar el valle actual”. Es entonces, añade, cuando “edifica el sistema de terrazas que se conserva desde Balaguer a la confluencia con el río Cinca”.

Tras ese segundo horadamiento del anticlinal, las terrazas se asientan a ambos lados del río y en el último medio millón de años el río se encaja en el llano de Lleida. Así la terraza de Alcoletge tendría unos 400.000 años, la de Els Mangraners unos 180.000 años, y el nivel de terraza más bajo en el asentamiento de Cappont, entre 10.000 y 12.000 años.

“El río que manda en el sistema es el Segre. Es el que más caudal lleva y marca el nivel de base del sistema y el discurrir de los demás, que operan como afluentes el tener este el lecho de menor altitud”, añade.