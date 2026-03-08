El presupuesto de El Pont de Suert abre la puerta a beneficiarse del Estatut Rural

La ley de medidas fiscales y financieras que acompaña al proyecto de presupuestos de la Generalitat abre la puerta a que El Pont de Suert entre en la lista de municipios de Lleida que se beneficiarán de bonificaciones fiscales y subvenciones específicas que prevé el Estatut de Municipis Rurals. Las cuentas catalanas, sin embargo, aún deben aprobarse y, por ahora, no tienen garantizados los apoyos necesarios para salir adelante. Si finalmente son rechazadas, la inclusión de la capital de la Alta Ribagorça podría hacerse mediante una tramitación parlamentaria independiente.

El Pont de Suert quedó excluido de la lista de municipios rurales que la Generalitat hizo pública el año pasado. Formar parte de ella es necesario para beneficiarse de las medidas del Estatut Rural. El municipio, que entonces tenía 2.485 habitantes y una densidad población de 16,4 vecinos por kilómetro cuadrado, cumplía la mayoría de los requisitos. Sin embargo, quedó fuera al registrar un crecimiento poblacional del 2,67% entre 2014 y 2024. El ayuntamiento, por su parte, alegó que este periodo no es representativo de su evolución demográfica.

La reforma plantea que puedan solicitar su inclusión en el Estatut Rural las “capitales de comarca de una comarca rural que se encuentren dentro de la franja de población, aunque no cumplan con los criterios de densidad o de crecimiento”. “Los municipios que pertenecen a una comarca rural y tienen una población superior a 2.000 habitantes e inferior a 3.000, una densidad de población inferior a 90 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de crecimiento de la población negativa de los últimos 10 años” pueden ser incluidos.

“Agradecemos el esfuerzo del Govern por incluir esta modificación”

La alcaldesa de El Pont de Suert, Iolanda Ferran, se mostró ayer muy satisfecha ante la modificación de los criterios por los que un municipio podrá ser incluido en el Estatut de Municipis Rurals, y aseguró que “valoro mucho el esfuerzo del Govern por incluir esta rectificación en la ley de acompañamiento”. No obstante, la primera edil admitió que el trámite aún puede demorarse “otro año” si finalmente las cuentas catalanas no salen adelante, y recordó que, si El Pont de Suert es considerado un pueblo rural, “tendrá mucha trascendencia para sus vecinos”, ya que podrán disponer de deducciones en el IRPF y en el Impuesto de Transmisiones Patriomoniales”, entre otras ventajas.