El río Corb se desborda en Ciutadilla y anega campos y caminos en la huerta

El río Corb se desbordó ayer de nuevo en Ciutadilla y afectó a varios caminos muy transitados de la huerta. El alcalde, Òscar Martínez, denunció la falta de mantenimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y reclamó una solución definitiva para evitar tener que reconstruir infraestructuras cada pocos años, con el importante coste que supone para el ayuntamiento. El consistorio cortó a primera hora el acceso a los caminos. Este episodio se suma a los de enero y febrero, cuando se vieron perjudicados el perímetro de la huerta y otros caminos. Ahora, dos vías más quedan impracticables. La suciedad obtura los puentes de C‑14 y la L‑234.