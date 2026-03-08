Este es el primer municipio de Lleida que logra el sello oficial de Punto de Interés Artesanal

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

"Ocurre en todo el Pallars, y en La Seu. Hay artesanía de tradición, pero no hay un motivo. Hemos coincidido”, explica la ilustradora Ruseta Sà, una de las treinta artesanas vinculadas a Tremp cuya actividad ha situado a la capital del Jussà como el primer Punt d’Interés Artesanal de Lleida. El sello distingue a los municipios y barrios con una “concentración significativa de actividad artesana” y que “trabajan para preservar y promover los oficios y la producción local”.

El consistorio prevé “consolidar y proyectar el valor de los oficios artesanales”, reforzar su visibilidad e “impulsar un modelo de desarrollo sostenible” que aúne “el respeto por la identidad cultural y la promoción de la economía de proximidad”, señala la memoria del proyecto. Eso, añade, “contribuiría a reforzar el relato turístico y educativo del municipio, a generar nuevas oportunidades para los artesanos y a promover el relevo generacional”.

La ceramista estampa fòssils en moltes de les seues peces.

El plan contempla darles espacio en las ferias locales (arrancan en Terra de Corder en mayo), desarrollar talleres y actividades educativas e intensificar su presencia en el proyecto Espais Amicc, que busca “minimizar la desertización comercial”, reutilizar locales y “generar actividad a partir de los recursos endógenos”.

El Espai A mà, en el casco histórico, ofrece la producción de la treintena de miembros de la Associació d’Artesania i Art del Pallars, muchos de ellos con los talleres en otras localidades. Otros doce artesanos tienen sus estudios y tiendas concentrados en la zona histórica: el Taller Estalzí de estampación y serigrafía, los fotógrafos Ottzi Tattoo y Uriach, los joyeros Palau Simó (también orfebre) y Simó (relojero a la vez), la modista y tintorera Dyes, el Espai l’Espigol de artes plásticas, el taller del litógrafo Carles Monegal, los establecimientos de arte floral Violeta y Flor de Neu, Ruseta Sà y la ceramista Sara_miques.

Sara-Miques crea una peça al seu taller de ceràmica.

“La asociación nació en la pandemia, cuando nos cerraron las ferias”, recuerda esta última, que recuperó el oficio hace trece años en Llimiana. El sello, indica, “nos va a dar visibilidad. Es una forma de reconocer que en la comarca hay una actividad artesana importante. Es un punto de partida del que saldrá iniciativas”.

El proyecto pretende sumar a los artesanos alimentarios, como los charcuteros de Casa Badía o los panaderos de Farré y La Fornera. Aunque no lo prevé la normativa que regula el sello, ese distintivo “también podría favorecer a este tipo de profesionales”. De hecho, unos y otros ya conviven en Tot al Pallars, el portal que opera como el Amazon pallarés.

Tanto Ruseta Sa como Sara_miques, ellas y sus obras, tienen un vínculo estrecho con el paisaje en el que habitan.

La ilustradora de Tremp, que desde 2021 compagina las clases y el trabajo de estudio, elabora los pigmentos para sus acuarelas con tierra que recoge en el Geoparc Orígens y procesa en su taller. “La materia prima del pigmento siempre ha sido el polvo de la tierra. Eso te ayuda a conocer mejor el lugar donde vives”, señala.

La ceramista Sara Miques elabora “piezas en las que estampo fósiles. Creo texturas y relieves con los fósiles que encuentro, los utilizo para crear bajorrelieves”. “Los fósiles son algo característico en el Pallars”, anota.