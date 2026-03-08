Este es el primer municipio de Lleida que logra el sello oficial de Punto de Interés Artesanal
Concentra la actividad, los talleres y las tiendas de más de veinte artesanos. Un proyecto prevé potenciar el sector, darle visibilidad y reforzarlo con los maestros alimentarios
"Ocurre en todo el Pallars, y en La Seu. Hay artesanía de tradición, pero no hay un motivo. Hemos coincidido”, explica la ilustradora Ruseta Sà, una de las treinta artesanas vinculadas a Tremp cuya actividad ha situado a la capital del Jussà como el primer Punt d’Interés Artesanal de Lleida. El sello distingue a los municipios y barrios con una “concentración significativa de actividad artesana” y que “trabajan para preservar y promover los oficios y la producción local”.
El consistorio prevé “consolidar y proyectar el valor de los oficios artesanales”, reforzar su visibilidad e “impulsar un modelo de desarrollo sostenible” que aúne “el respeto por la identidad cultural y la promoción de la economía de proximidad”, señala la memoria del proyecto. Eso, añade, “contribuiría a reforzar el relato turístico y educativo del municipio, a generar nuevas oportunidades para los artesanos y a promover el relevo generacional”.
El plan contempla darles espacio en las ferias locales (arrancan en Terra de Corder en mayo), desarrollar talleres y actividades educativas e intensificar su presencia en el proyecto Espais Amicc, que busca “minimizar la desertización comercial”, reutilizar locales y “generar actividad a partir de los recursos endógenos”.
El Espai A mà, en el casco histórico, ofrece la producción de la treintena de miembros de la Associació d’Artesania i Art del Pallars, muchos de ellos con los talleres en otras localidades. Otros doce artesanos tienen sus estudios y tiendas concentrados en la zona histórica: el Taller Estalzí de estampación y serigrafía, los fotógrafos Ottzi Tattoo y Uriach, los joyeros Palau Simó (también orfebre) y Simó (relojero a la vez), la modista y tintorera Dyes, el Espai l’Espigol de artes plásticas, el taller del litógrafo Carles Monegal, los establecimientos de arte floral Violeta y Flor de Neu, Ruseta Sà y la ceramista Sara_miques.
“La asociación nació en la pandemia, cuando nos cerraron las ferias”, recuerda esta última, que recuperó el oficio hace trece años en Llimiana. El sello, indica, “nos va a dar visibilidad. Es una forma de reconocer que en la comarca hay una actividad artesana importante. Es un punto de partida del que saldrá iniciativas”.
El proyecto pretende sumar a los artesanos alimentarios, como los charcuteros de Casa Badía o los panaderos de Farré y La Fornera. Aunque no lo prevé la normativa que regula el sello, ese distintivo “también podría favorecer a este tipo de profesionales”. De hecho, unos y otros ya conviven en Tot al Pallars, el portal que opera como el Amazon pallarés.
Tanto Ruseta Sa como Sara_miques, ellas y sus obras, tienen un vínculo estrecho con el paisaje en el que habitan.
La ilustradora de Tremp, que desde 2021 compagina las clases y el trabajo de estudio, elabora los pigmentos para sus acuarelas con tierra que recoge en el Geoparc Orígens y procesa en su taller. “La materia prima del pigmento siempre ha sido el polvo de la tierra. Eso te ayuda a conocer mejor el lugar donde vives”, señala.
La ceramista Sara Miques elabora “piezas en las que estampo fósiles. Creo texturas y relieves con los fósiles que encuentro, los utilizo para crear bajorrelieves”. “Los fósiles son algo característico en el Pallars”, anota.