Reabre el carril derecho de la autovía A-2 hacia Lleida tras 22 días de cierre

Los coches ya circulaban ayer por los dos carriles del A-2 en sentido Lleida a su paso por Cervera. - LAIA PEDRÓS

Las obras de emergencia que empezaron el lunes para reparar el firme de la autovía A-2 entre Ribera d’Ondara y Cervera permitieron ayer reabrir al tráfico el carril derecho en la calzada en sentido Lleida.

Llevaba 22 días cerrado, desde que, el pasado 13 de febrero, una treintena de vehículos sufrieron daños como pinchazos y lunas agrietadad por culpa del mal estado del pavimento . Su deterioro se vio acentuado por semanas de lluvias, en las que aparecieron numerosos baches.

Los trabajos deberán comenzar ahora en el carril derecho de la calzada en sentido Barcelona, que sigue cerrado. La maquinaria ya está sobre el terreno, por lo que la circulación podría reabrirse en los próximos días.

Cabe recordar que, tras esta reparación de carácter de urgencia, está prevista una rehabilitación de mayor envergadura de este tramo de la autovía, con un presupuesto de 13 millones de euros y pendiente de adjudicación. Las quejas de los alcaldes de la Segarra y el caos circulatorio en la zona en fin de semana aceleraron los trabajos.